LA DELIO VALDEZ recibe el premio Konex de Platino Tropical antes de su show

Lanzado el 29 de abril, El Desvelo marca el comienzo de una nueva etapa para la banda, atravesada por la exploración de sonidos profundos y letras que combinan lo íntimo con lo trascendental. Compuesto por 12 canciones originales, el álbum recorre temáticas como el amor, el desamor, la lucha personal, la celebración, el deseo y la frustración. Con este trabajo, La Delio Valdez reafirma su identidad y utiliza la música como refugio, expresión y vehículo de libertad.

Tras un aclamado 2024 —en el que celebraron sus 15 años con una gira internacional por América Latina y Europa, coronada por una noche inolvidable ante 25 mil personas en el Estadio Ferro—, la orquesta continúa expandiendo su sonido y su mensaje.