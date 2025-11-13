LA DELIO VALDEZ recibe el premio Konex de Platino Tropical antes de su show
Este 27 de noviembre, la orquesta se presentará en el estadio de Villa Crespo para presentar El Desvelo, su sexto y último álbum, antes será galardornada por la prestigiosa fundación Konex.
La Orquesta Delio Valdez sigue haciendo historia. En el mes de octubre, la banda recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Tropical, un reconocimiento que celebra su trayectoria, su aporte cultural y su influencia en la música popular argentina.
Los Premios Konex, otorgados anualmente por la Fundación Konex, distinguen a las personalidades e instituciones más valiosas de la cultura y la ciencia nacional. Cada año se celebra una disciplina diferente dentro de un ciclo de diez años, y en esta edición, dedicada a la Música Popular, La Delio Valdez fue destacada como una de las agrupaciones más influyentes del género tropical.
Este reconocimiento llega en un momento de plenitud artística para la orquesta, que se prepara para su gran presentación en el Movistar Arena, donde continuará celebrando el lanzamiento de su sexto disco de estudio, El Desvelo.
EL DESVELO:
Lanzado el 29 de abril, El Desvelo marca el comienzo de una nueva etapa para la banda, atravesada por la exploración de sonidos profundos y letras que combinan lo íntimo con lo trascendental. Compuesto por 12 canciones originales, el álbum recorre temáticas como el amor, el desamor, la lucha personal, la celebración, el deseo y la frustración. Con este trabajo, La Delio Valdez reafirma su identidad y utiliza la música como refugio, expresión y vehículo de libertad.
Tras un aclamado 2024 —en el que celebraron sus 15 años con una gira internacional por América Latina y Europa, coronada por una noche inolvidable ante 25 mil personas en el Estadio Ferro—, la orquesta continúa expandiendo su sonido y su mensaje.