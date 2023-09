¡Lezcano TT presenta su nuevo single "Look At My Eyes"!

Lezcano TT, a.k.a de Jeronimo Lezcano, es un cantante, compositor y músico argentino que, a sus 22 años, se propone experimentar con diversos subgéneros de la escena urbana mientras nacionaliza variables y estilos típicamente extranjeros.

En “Look At My Eyes”, el artista local enseña un perfil que no desentona de su obra, a pesar de enseñarnos una faceta mucho más honesta sobre su intimidad.

En su lírica, Lezcano TT detalla un conjunto de sentimientos que denotan un amor turbulento, complicado y tortuoso. Se cela, se recrimina, se reflexiona, se expone el afecto hacia alguien más y se lo compara con la enorme desazón por todo aquello que podría haber sido… pero que no fue:

“Nada te alcanza, siempre pides más / no sé pa’ qué vine si no estás pa’ mí (...) cuando te tengo nada sale mal, pero siempre tu te vuelves a ir ”

Fiel a su estilo, Lezcano TT ofrece una interpretación cruda y explícita, aún cuando de un relato sentimental se trata. Lejos de los eufemismos o las metáforas que, ocasionalmente, pueden tornar a una canción densa o barroca, el músico fluye de forma natural y genuina sobre la instrumental de “Look At My Eyes”, mientras su rol protagónico invade los recovecos conforme el transcurso del track.

Lezcano TT - Look At My Eyes - Video Oficial

Lezcano TT es un artista oriundo de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Su música actualmente se caracteriza en el subgénero “Drill” por su sonido crudo y explícito de el género urbano. Su carrera comenzó en el 2017 lanzando varios sencillos de “Trap” y contando con una sola colaboración en su canal con el artista Cotto Rng, titulada “Apagao”. Uno de sus temas más reconocidos es “El Jeque Del Drill” primer track de su EP llamado “El Jeque Del Drill Mixtape”.