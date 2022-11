Liliana Carcavallo, mujer empoderada detrás de la tanguería más antigua de Buenos Aires

-¿Cuál es tu formación académica?

Al cursar el tercer año del secundario mi papá mandó a hacer un cartel que puso sobre mi escritorio que decía Dra. Liliana Carcavallo y eso me marcó a tal punto que lo concreté. Considero que fue una devolución merecida a semejante esfuerzo que hicieron para sostener mis estudios.

-¿Cómo incursionaste en el tango?

La pista era el único lugar en donde sentía que me entretenía, me gustaba y me divertía. Era el lugar en donde el abrazo llegaba al alma. Tomé clases por muchos meses antes de ir a una milonga. La primera vez que fui, me enamoré de un señor mayor que me sacó a bailar en esa oportunidad y que luego pasaron tres años. Fue mi amor platónico durante ese tiempo. Cuando lo volvió a hacer, levantó una copa y me dijo "ahora si estás en condiciones de bailar conmigo". Si se preguntan por el final, quedó en amor platónico. Pasaron los años y Cacho, murió en la pista, literalmente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casablanca Del Alma Mía (@almamiacasablanca)

-¿Cómo te transformaste en empresaria del rubro?

Nací empresaria, siempre me gustaron los desafíos, cuando terminé la secundaria puse un jardín de infantes, al estudiar abogacía, saqué un libro de una materia de la facultad que fue un éxito total. Aposté por Casablanca por ser un nuevo desafío y para que el apellido Carcavallo quedara ligado a los escenarios de forma histórica.

-¿De qué consta el show?

Es un tango movido, ágil, real, en donde todos son bailarines de excelencia. Son cuadros diferentes, montados por Marcos Ayala, el reconocido coreógrafo y bailarín internacional con quien me sentí identificada en su estética y en la calidad de su arte. Unos puntos a destacar son la calidad del vestuario, la orquesta compuesta por cinco profesores encabezados por Ariel Rodríguez, sonido e iluminación impactantes en un escenario con 17 metros de boca que se ve espectacularmente desde cualquier lugar. Deben venir a verlo para emocionarse y disfrutar de la excelencia en la propuesta tanto artística como gastronómica, ya que contamos con un menú de cocina internacional provista por Moliere con quien hicimos esta alianza estratégica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casablanca Del Alma Mía (@almamiacasablanca)

-¿Se acerca la reinauguración, cuando va a ser?

La reinauguración va a ser el día miércoles 9 de noviembre a las 19hs en punto y contaremos con la presencia estelar de la Sra. Mirtha Legrand, entre otros invitados. Con un menú especial que será "Risotto a La Legrand" y nuestro clásico show de Marcos Ayala. El valor del cubierto, es para destacar ya que pensamos en los turistas y público local es desde 10.000 pesos, con show, bebida y cubierto incluido.

-¿Qué días y horarios tenés de apertura?

De jueves a domingo y los horarios y detalles los podés consultar a través de nuestro Instagram @almamiacasablanca

-¿Cómo te ves en unos años, cuál es tu sueño por cumplir?

Me veo bailando como siempre y logrando posicionar a Casablanca como la mejor tanguería del país. Me imagino llamándote en un tiempo y recordarte esta nota para decirte, lo he logrado.