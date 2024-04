En este sentido, el artista nos cuenta cómo a veces queremos que las cosas resulten de cierta manera pero la vida nos cambia los planes y terminamos optando por la despedida como la acción más sana.

“Quisiera que esta fuera otra canción, y es una carta para despedirte, amor. Quería decírtelo en la cara pero no me dio, no me dio. El miedo me dijo que no.” confiesa LIT killah en lo que seguramente interpelará el corazón de sus miles de seguidores.