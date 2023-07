Llega al Luna Park la tercera edición de Back to the Orchestra

Damián Mahler, reconocido director de orquesta, estará al frente de esta apasionante producción, donde los éxitos musicales de la década de los 80 se mezclarán con la grandiosidad de la música sinfónica. Los asistentes podrán disfrutar de una fusión perfecta entre la nostalgia de los sonidos icónicos de la época y la majestuosidad de una orquesta en vivo.

Un momento especial del espectáculo será el homenaje a uno de los compositores más influyentes de la historia del cine, John Williams. Sus composiciones emblemáticas, como las de "Star Wars", "Indiana Jones" y "E.T. the Extra-Terrestrial", serán interpretadas, llevando al público a un viaje musical inolvidable.

No pierdas la oportunidad de ser parte de una experiencia musical sinfónica sin igual y revivir la magia de los años 80 en el Estadio Luna Park. ¡Back to The Orchestra te llevará a un viaje único en el tiempo!