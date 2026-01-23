Lollapalooza Argentina 2026: Brutalismus 3000 y Six Sex suman un sideshow electrónico imperdible

Por su parte, la icónica argentina SIX SEX viene consolidando su lugar como figura clave de la electrónica más provocadora. Dueña de un imaginario raver-pop de alto impacto, cruza reggaetón, club y pop experimental en shows que funcionan como verdaderos rituales de liberación. Aplaudida por medios como Rolling Stone, NME, Remezcla, Gay Times y Paper Magazine, llega a este sideshow con un espectáculo que celebra la fantasía colectiva.

Con más de 100 artistas internacionales y locales, Lollapalooza Argentina 2026 se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla monumental encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra. Además de la música en vivo, el festival ofrecerá su ya clásica propuesta de arte, gastronomía de primer nivel, experiencias inmersivas y espacios pensados para todas las edades. Una edición que marcará el inicio de una nueva era para el festival más grande del país —y que ya empezó a sentirse en cada anuncio.