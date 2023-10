Louis Tomlinson vuelve a la Argentina con Faith In The Future World Tour

"Faith In The Future World Tour" ya ha visitado Europa y Estados Unidos, cautivando multitudes con impresionantes actuaciones y visuales, una experiencia que los fans de Louis Tomlinson no pueden perderse. La última visita de Louis Tomlinson al país fue en 2022 en el marco de las presentaciones de su álbum WALLS con éxito rotundo, agotando las entradas meses antes de su presentación.