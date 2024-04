Luis Adrián, lider de Santorino, la banda revelación del año: "Me inspira dar testimonio de que los sueños no prescriben"

-¿Cuándo descubriste tu vocación?

Teníamos un Winco, desde muy niño aprendí a poner los discos que había en casa. Aquellos temas emblemáticos del rock argentino y además mi tío Lolo me hizo escuchar a The Beatles, a Elvis. Mi madre me acunaba con las canciones de Sandro, en fin, a los ocho años le dije: “má, quiero tocar, cantar y viajar” me miró nerviosa y me respondió: "me querés volver loca, esos son todos drogadictos” No fue fácil que aceptara mi vocación.

-¿Cómo fue tu formación académica?

Había una guitarra en casa y aprendí como de metidito nomás, un viejito del barrio me enseñó las notas y a leer una partitura. Ese fue el encendido, ya en marcha fui aprendiendo de los que podían pasarme algún yeite, un riff de blues, como un callejero. Más tarde cuando empecé a escribir mis primeros atisbos y bosquejos de canciones tomé clases con distintos profesores. Estudié canto con Antonio De Luca, Patricia Barone. Mucho más tarde estudié con Ricardo Soulé de Vox Dei. Hoy tomo clases con mi maestro de guitarra Charly De Hoz.

-¿Cuándo considerás tu debut profesional?

Fue en el año 1997 en una tanguería en el pasaje El Maestro en Caballito, allí me bautizaron como Luis Arenas y canté mis primeras canciones románticas, esa noche sentí el fuego en el alma y además me llevé unos pesos. Luego vinieron las presentaciones por todo lugar que podía solo o con banda.

-¿Cómo te autodescribirías?

Soy un cantautor, una persona que toca la guitarra y puede cantar lo que lleva en el corazón. Un intuitivo.

-¿Qué te inspira?

La naturaleza y el amor en todas sus formas. Poder percibir algunas historias entre padres e hijos, buscar lo más puro de la raza humana en situaciones que suceden a mi alrededor mientras observo con atención lo que va sucediendo dentro mío. Esa relación entre lo externo y lo interno, aunque hoy me siento más atraído por lo que susurra mi espíritu contra lo que grita mi ego. Creo que mi mente está aceptando que debe seguir al loco, al mago. Me inspira dar testimonio de que los sueños no prescriben.

-¿Cómo definirías tu estilo musical y el de la banda?

En lo personal el estilo es rock argentino, por momentos puedo tocar un rock&roll, coquetear con el blues y terminar tocando una canción rutera. Santorino es una banda simple y directa de rock y blues, como un ”Power Blues”. Se produce un maridaje entre las distintas corrientes musicales que traen cada integrante, eso es destacable, al menos es lo que nos llega del público en cada presentación. Le damos gran atención a la parte literal y si es con poesía mejor.

-¿Cómo está conformada la banda?

Santorino es un proyecto que lleva aproximadamente dos años. En la batería Claudio Natale, en el bajo Leo Paradiso, en teclados Walter Pijache, en la primera guitarra y arreglos Dani Vallejos, coros Ale Fato y Luis Arenas en voz, guitarra, música y letra.

-¿Qué están haciendo actualmente?

En este preciso instante estamos terminando de grabar dos temas nuevos para agregar al trabajo anterior “Sueños en el viaje” que esta subido a la plataforma de Spotify.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

El objetivo es presentar y difundir lo nuevo y además estamos armando un circuito para poder seguir presentándonos.

-¿Cuál es su mayor sueño?

Que las canciones de Santorino lleguen hasta el último rincón de la tierra y que en un futuro próximo, llamarte y decirte: "Te acordás la nota que me hiciste hace un tiempo? Bueno, lo hemos logrado.