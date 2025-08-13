Manuel Turizo conquistó Buenos Aires en una noche de música, baile y emociones

Los momentos más íntimos llegaron en el set de piano, donde Turizo se lució con versiones emocionantes de “A Nombre Tuyo”, “Que Dios Te Cuide”, “Bésame” y “Esclavos”, generando un clima de complicidad con las parejas que se cantaban al oído.

Uno de los puntos más altos fue la aparición de Yami Safdie como invitada especial: juntos interpretaron el tema inédito “Amor Prestado”, regalando una fusión de voces que se convirtió en uno de los instantes más mágicos de la noche.

Las coreografías, las transiciones de escenografía y los diferentes momentos del show llevaron al público por distintos climas: desde la energía latina de “Vaina Loca”, “Copa Vacía” y “Éxtasis”, pasando por el costado romántico de “Culpable”, “Una Lady como Tú” y “Esperándote”, hasta el desenfreno final con “Que Haces”, “Vagabundo”, “Enhorabuena” y “El Merengue”, que coronó la noche entre baile y euforia colectiva.

Agradecido y emocionado, Manuel Turizo no dudó en remarcar lo especial que es para él encontrarse con el público argentino, al que definió como uno de los más intensos y apasionados. Con “201 Tour”, dejó en claro por qué es una de las voces más queridas y sólidas de la música latina actual.

Durante el 2024, estrenó su nuevo álbum “201”, conformado por 12 canciones que se caracterizan principalmente por la diversidad de ritmos que ofrece.

Son un viaje perfectamente seleccionado entre lo urbano como el reggaeton y otros con pop rock, baladas y country, continuando por el merengue, bachata y ballenato. Este material incluye colaboraciones con Yandel, Grupo Frontera, Saiko, Elder Dayán Díaz y Alok.

Tras consolidar su carrera con éxitos globales como “La Bachata”, “El Merengue” y su más reciente colaboración con Kapo, Manuel Turizo se prepara para una gran gira internacional sin precedentes que conecta con su audiencia en más de 25 ciudades.

Con una producción de alto nivel y una propuesta escénica renovada, “201 tour” promete ser uno de los espectáculos más esperados de este año.

Este single le dió grandes satisfacciones al artista, porque fué invitado al show de Coldplay en Argentina en el Estadio River Plate en su última y décima fecha, y también en Bogotá, Colombia para interpretarla.