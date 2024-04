Marcelo Arce: 200 años de la 9ª Sinfonía Coral - Oda a la Alegría

Y el Martes 7 de Mayo, a las 20, también sucederá en el XXXI Ciclo de Marcelo Arce en el Teatro Astral. El espectaculo recorre la Novena completa y la Oda con un énfasis especial. En realidad, sigo el plan trazado por Don Beetho. Así lo llamo reverencialmente, pero también por una razón histórica, verdadera, que contaré en la función. Se debe a una larga investigación, entre curiosa y cómica, que volqué en mi primer libro, Momentos Musicales. El Maestro arma los tres primeros movimientos entrelazándolos. Y a su vez, en la introducción del cuarto y último, la Oda a la Alegría, repasa los temas de los tres previos. Es más: las citas de los temas anteriores van “narrando” una historia que desemboca en la Oda. Es esa “chispa divina” de la Alegría que responde a las “tres” preguntas de los “tres” movimientos. La obra va creciendo, con una tensión para desembocar en el estado ideal que es la Oda. Esplendente, radiante.

En pantalla súper gigante, subtitulada, dirigida por el más grande director de orquesta de la Historia, Herbert von Karajan, desarrollaremos un espectáculo, como hace 49 años en esto que inventé en 1975, mi marca patente, Apreciación Musical®. Es un show. Ni conferencia ni clase y es «para todos los que no sabemos música».

Aplicamos clips editados especialmente. Con humor, con emoción, con anécdotas y datitos que no deben faltar, chismes y derribando mitos. Y comenzará con un Collage Juvenil. Fresco. Inolvidable. Non Temere!. No es “Música Clásica”. ¡No! Tuve la suerte hace más de 30 años, de invertir este aburrido concepto. Es La Clásica Música, donde coexisten Bach, Piazzolla, Mozart, U2, Louis Armstrong, Puccini, la Bossa Nova, Chango Spasiuk… en síntesis: la buena música. ¡Y fundadamente, los hemos conectados a ellos y muchos más!

Reconoceremos fácilmente los instrumentos, las voces, qué es el “bastonero” y qué trauma significó siempre para Don Beetho que aquí por fin lo resuelve. ¿Quién es el Ruiseñor, el Cucú, el Pinzón y qué representan? ¿Por qué las voces ingresan al final?

¿Siguen en otra obra?. Más todo lo que sucedió durante los ensayos, su “intento de matar a la soprano”, los cambios repentinos, el concierto, la quiebra económica. Los caprichos del “Toro” Beethoven, que terminaron en sollozos cuando la contralto lo tocó para que girara sentado en el escenario y viera al Público ovacionándolo de pie.

Pues el objetivo principal de la función -la única que daremos- es Saber Qué Describe la Obra. ¿Qué Nos Cuenta?. Por eso mi lema es Descubrir y Describir. Si no, ¡nos perdemos la mitad “de la película”!. Sin términos técnicos, hablando con el Público, contestando inquietudes por más inverosímiles que les parezca. Todo vale. Recordemos que en la Oda, por primera vez en la historia de la música sinfónica, las voces están incorporadas como parte de la gran orquesta. Los cantantes (soprano, mezzo, tenor y bajo), no son solistas, sino que forman –como lo señala la partitura- un cuarteto. Por eso nunca deben ubicarse al frente, sino detrás de la orquesta y delante del gran coro. Estas voces (coro y cuarteto), concretan el texto que Friedrich Schiller escribió a los 26, y se convierte en el impulso que todos sentimos. Es pasión y alegría. Una puerta eternamente abierta al futuro.

Cuando insisto en Alegría, me refiero asimismo a una verdadera sensación de optimismo que el Público experimenta. Lo he comprobado en cada presentación. Beethoven había sido nombrado “maestro de clave” de la Corte de Bonn, donde nació en 1770. Conoció el texto de Schiller cuando tenía 15 años, obsequiado por Charlotte, la esposa del poeta, que lo contrató como maestro de cuatro de sus hijos. Inmediatamente compuso la melodía que hoy conocemos como “la Oda”: ¡15 años!. Melodía que volvió en una canción y luego en la “Fantasía Coral para piano, coro y orquesta”. Estos antecedentes los veremos en la pantalla con Barenboim y otros grandes artistas. Cuando se instala en Viena, debe ocultar esos versos libertario en pleno imperio. Y va trabajando en la Novena casi continuamente durante 23 años. En una carta de 1822, dos años antes del estreno, el compositor comenta que “está trabajando en una alabanza que la Humanidad debe elevar a Dios”. Y entonces le daremos el gusto: ¡a cantar todos!

¡Qué genio y qué Vida Tan Tremenda! Soledad, desamor, pobreza. El “van” indica procedencia; no es un título nobiliario como “von”. Su piel es “cetrina”, flamenco. No es el típico “alemán rubio de ojos celestes”. Desde los 30, fue quedando sordo. En 1824 lo estaba totalmente. Da impresión ver las cornetillas que mandaba construir o el anillo de hierro que se colocaba al cuello con varillas que iban apoyadas sobre las cuerdas del piano, cual instrumento de tortura. No se equivocaba «Yo escucho lo que nadie puede escuchar y así lo escribo». Genera la Música del Futuro.

Imagino la reacción de quienes la escuchan: pasión, frío en las manos, conmoción. Un deseo irrefrenable de cantar. Nos moviliza. Su fuerza y belleza sonora nos envuelve. Nadie puede eludir su fascinación. He dado este espectáculo más de cien veces, siempre distinto. Recuerdo en particular el ofrecido en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires (como parte de un proyecto que mantengo recorriendo con esta maravilla catedrales argentinas y extranjeras). Colmada de gente, en el altar, en el púlpito, en el piso, por doquier. Fue en diciembre del 1999, para recibir el nuevo Milenio. Pero siempre se repite un momento que adoro y temo porque todo el cuerpo tiembla, la sangre hierve, siento que estallaré. Y hasta un médico me previno… Y entonces cada vez me digo “No, no. ¡Hoy no me voy a dejar llevar!” Imposible. Es cuando la famosa melodía va escalonando y el tutti, Coro, Orquesta, Cuarteto Vocal, y hasta el Cielo, llega súper fortísimo, al paroxismo con una larguísima, interminable y luminosa sonoridad de una sola y poderosa palabra, Gott!, ¡Dios!. ¡Es el Dios único, el de toda creencia!. Me olvido de todo y de donde estoy; y sin pudor, libero la emoción, sin sentir el agua que me cubre por completo. Es una catarsis. Ya lo asumí y dejo que suceda. ¡Es liberadora! ¡Vuelo! Pero allí no acaba. Esa sonoridad inmensa queda resonando y sigue un largo silencio. Y lo más grande que es Público, restalla.

¿Qué te inspiró a realizar este estudio y descripción de la Novena Sinfonía de Beethoven?

Toda la obra de Don Beetho inspira para indagar. La Novena Sinfonía “Coral” es un monumento que cambió la historia de la música. Pero la punta de lanza fue hallar una carta de su amigo de infancia en la Bonn natal y luego su médico personal, Hans Wegeler, que tras cinco páginas, le pregunta: «En fin ¿cómo estás?». Ludwig van Beethoven contesta con apenas un pentagrama. Dos notas bajan. Sobre ellas escribe Allein, “Solo”. Otras dos bajan más y la misma palabra. Y cierra con otras dos que llegan más grave. Entonces se lee: Solo… Solo…Solo Es su sordera ya total, su soledad de amor y tanto más que contaremos en la función. Y la Novena comienza con esos mismos pares de notas. Lo veremos escrito en la pantalla súper gigante, obviamente antes de apreciar la Sinfonía dirigida por Karajan. Pero él sigue el lema que estampó en el final poderoso y triunfal de la Quinta Sinfonía: «¡Es un Deber Moral Vencer a las Adversidades!» Por eso la Novena avanza hasta la Oda a la Alegría que la hizo célebre y que todos cantamos y como lo haremos con el Público en el Teatro.Lo llamo Don Beetho por otra investigación que hice hace mucho sobre su origen, pues el “van” indica procedencia… y viene de la aldea Beetho de la antigua Batavia. Ocupa un capítulo de mi primer libro, Momentos Musicales de Editorial El Ateneo.

¿Qué aspectos específicos de la interpretación en el Teatro Astral destacarías como únicos o significativos?

Es consecuencia de otro de los tantos aportes de B. Aquí por primera vez en la historia, la voz se fusiona con la orquesta en una sinfonía. Claro. Las voces son timbres como los instrumentos. Y el más difícil es justamente la voz. Hay un cuarteto vocal (soprano, contralto, tenor y bajo) que en la interpretación correcta -como la que veremos- no son solistas. Se deben ubicar detrás de la orquesta. Y luego está el gran coro. Nunca se había formado tal masa sinfónica. Además es el debut de la percusión en la sinfonía…

¿Hubo algún hallazgo o detalle inesperado que descubriste durante tu investigación?

Sí, varios. Caso de las ediciones. La original de 1826 pasó cambiada a una de 1864. En 1997 una edición crítica marca 3.000 errores. En 2005 se volvió a la original. Claro, porque los editores hasta 1940, insertaban, modificaban y tenían el “poder final”. Don Beetho fue el primero en la historia, en pedir las “pruebas de galera” para revisar. Las anécdotas que contaré van de trágicas a hiper cómicas. ¡Se enojaba y no con palabras muy finas! Lo llamaban El Toro. Cito otros tres hallazgos… aparecerá el gran Salieri, un intento de homicidio durante los ensayos y un verde loro.

¿Cómo crees que la interpretación en el Teatro Astral resalta la relevancia continua de la Novena Sinfonía después de 200 años?

Porque se ajusta a la partitura. En los ’60 Karajan trae esto de la “literalidad”, no “tocar como creo sino como está escrito”. ¡Nadie tiene derecho a agregarle pelo Punk a La Gioconda que está tranquila esbozando una sonrisa en el Louvre! Las voces, el coro y la orquesta son un todo, como un único instrumento. Y aumenta la relevancia de la Novena pues Karajan transmite en los ensayos, sin gritar, enseñando y repitiendo cada detalle, para que el concierto que veremos, un live en la sala que él diseñó, inaugurada en 1968, la Berliner Philharmonie, sea tan perfecto que la sinfonía pasa sin darnos cuenta. Nos envuelve y conduce a la cima de la emoción, la potencia, la Alegría de la Vida, que es el mensaje de la obra. Por ello se convirtió en modelo. En un reportaje muy posterior dijo -como lo hicieron Callas y otros- «Gracias, pero espero que lo superen» Y de allí las fabulosas interpretaciones dirigidas por Bernstein, Abbado, Thielemann, Muti, Barenboim, Dudamel, etc. 200 años de la Novena demuestran que lo clásico es aquello que resiste la prueba del tiempo. Las modas pasan. Y son clásicos Piazzolla, U2, Mozart, Ellington, Vangelis, Ramírez, Vinicius, ¡y tantos más! Pero hay una clave, válida para todo intérprete: quien hace toda la producción de un compositor, interpreta mejor, pues se sumerge en sus símbolos, estilo, detalles... Interpretar es conocer a fondo la obra, su significado, qué describe, su contexto histórico y político, etc. Y lo que hago y debí registrar en Marcas y Patentes desde 1975, es descubrir y contar Qué Describe la Obra, mediante estos shows destinados “a los que no sabemos música”. Todo es sencillo, sin técnica, con rarezas, chismes, anécdotas, risas, emoción. Y derribando mitos. Así, iremos apreciando lo que Nos Cuenta la Novena, a través de los cuatro movimientos. ¡Parecerá increíble! (Obvio que no invento; sino sería un escritor prolífico). Investigo, sumando a lo que ya se sabe, y lo comparto. Los más destacados músicos vieneses se colaban para participar de lo que intuían “sería histórico”. No se equivocaban. El 7 de Mayo de 1824 explotó el Teatro Kärntnertor de Viena. Sentado de espaldas al lado del director, el Maestro no escuchó el Trueno del Éxito. La contralto tocó su hombro. Y de frente, lloró a mares. Sin derechos de autor hasta muy entrado el s. XX, la recaudación del día siguiente a las 12, era para B. Salió el sol. Y todos corrieron a los bosques. Sala casi vacía. Don Beetho otra vez sin un peso; ¡sin nada!. Y Solo, solo, solo.

-Gala Marcelo Arce Descubre y Describe BEETHOVEN. 9ª Sinfonía “Coral”. 200 años. 1824 – 2024.

Martes 7 de Mayo, 20 hs. Oda a la Alegría.

Cuarteto Vocal, Coro y Filarmónica de Berlín. director. Herbert von Karajan, pantalla súper gigante.

