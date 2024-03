Maxi Pardo presentará "Tiempos Modernos 20 Años", un concierto único

Se trata de un show donde Pardo presentará un álbum con los temas musicales que iniciaron sus presentaciones artísticas pero que, por circunstancias de la vida, nunca fueron plasmadas en ninguno de los 5 álbumes del músico.

Por eso, "Tiempos Modernos 20 años" aparece como una propuesta singular y atrapante, que conjugada con el reducto de La Trastienda -acogedor y tan íntimo como descontracturado según la ocasión- puede llegar a fusionar un espectáculo inolvidable para los seguidores del artista.

"Entiendo que "Tiempos Modernos 20 Años" es la precuela de mi carrera y por circunstancias de la vida, estas que estamos grabando son las canciones que me llevaron a convertirme en lo que soy, pero que nadie editó. Y por primera vez van a estar todas juntas, en un disco, se podrán escuchar en todas las plataformas y serán parte de un documental que también vamos a presentar el próximo viernes 31 de mayo. Lo siento como un reencuentro con el público con el que empezamos a transitar los inicios y para la gente que me sigue y me viene escuchando en los últimos 10,15 años que quizás muchos jamas supieron de su existencia. Para mí y para ellos será un festejo y, sobre todo, un homenaje a aquellas canciones que la gente venía recordando y pidiendo en cada presentación a lo largo de estos años", explicó el músico.

Durante estos días, Maxi Pardo se encuentra ensayando mucho y grabando los temas que estarán en el nuevo material como asi registrando todo para el futuro Documental.

Junto a productores y músicos que tanto fueron parte de sus inicios y los que lo acompañan estos últimos y recientes años.

"Estas son canciones compuestas cuando tenía 19 ó 20 años, con todo lo que eso significa. Será un desafío interpretar a quien yo era por entonces, con otras sensaciones y otra mirada sobre las cosas. Pero será muy lindo para el público que durante estos años me acompaña en cada presentación", agregó con mucha expectativa.

El show contará con artistas invitados y todos sus músicos. La peculiaridad del documental viene de la mano de un trabajo muy producido, en el que habrá testimonios de personas que fueron clave en los tiempos iniciales como también de los que son fundamentales en la actualidad.

"Estoy seguro que va a ser un único concierto muy especial, que funcionará como una celebración, en un lugar ideal para este tipo de acontecimientos", sintetizó Maxi en el final de la entrevista.