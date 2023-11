Megadeth: llega a Buenos Aires el "Crush The World Tour"

Megadeth ha tenido un gran impacto en la cultura popular en países como Argentina, México, Colombia y Brasil tras diferentes generaciones.En septiembre de 2022, The Sick, The Dying... And The Dead! establece aún más a MEGADETH como una banda que ha definido y redefinido repetidamente el heavy metal desde su formación, y que sigue a Dystopia, ganador del Grammy® de 2016, que debutó en el puesto número 3 del Billboard Top 200 (la posición más alta en las listas de MEGADETH desde su clásico de 1992 Countdown to Extinción).

MEGADETH ha creado un disco con una energía visceral, pesadez y, a veces, un ritmo paranormal que pocos esperarían de una banda tan experimentada con tan poco que demostrar. Los enfermos, los moribundos... ¡y los muertos! combina los riffs ultra frenéticos, los solos de guitarra ferozmente intrincados y el espíritu aventurero de la innovadora producción inicial del cuarteto con la musicalidad y la melodía de sus composiciones en los años 90, todo ello mezclado con el virtuosismo y la precisión característicos, además, por supuesto, el singular gruñido vocal de Mustaine y Vitriolo lírico irónico y descarado.

Ambos desafiando la reciente batalla de Mustaine contra el cáncer de garganta y celebrando su derrota de la enfermedad, The Sick, ¡The Dying... And The Dead! prosperó con retrasos y giras canceladas como resultado tanto de su enfermedad como de la pandemia mundial.

“El hecho de que tuviéramos tanto tiempo para trabajar en ello benefició al final a las canciones, porque siguieron evolucionando”, señala el baterista Dirk Verbeuren. “Las piezas siguieron siendo refinadas; los 'dulces para los oídos' y los pequeños detalles seguían mejorando”.