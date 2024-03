Mimi Rose presenta su nuevo sencillo "Se me van las ganas"

Producida por Alejando “ALEO” Neira, y compuesta por Mimi, Se Me Van Las Ganas es mucho más que una canción, es un himno de empoderamiento personal. A través de este álbum, la cantautora nos cuenta que busca inspirar a sus oyentes a valorarse más, y a no permitir que los traumas o las heridas de otras personas se conviertan en nuestras heridas también.

Con tan solo veintinueve años, y una trayectoria musical destacada, Mimi Rose ha trabajado como cantante con artistas de renombre mundial como Christina Aguilera, Shakira, María Becerra y como compositora junto a artistas como Noel Schajris de Sin Bandera, Denise Rosenthal, Mario Domm de la banda Camila dejando su huella y llevando su arte a nuevas alturas.

-¿Qué inspiró la canción "Se me van las ganas" y cómo surgió la idea para el álbum "Del amor nadie sale ileso"?

Siento que en los últimos años trabajé mucho en mis inseguridades, y sané muchos miedos a través de la composición. Cuando escribí esta canción estaba saliendo con una pareja que me decía que estaba ocupado trabajando pero en verdad estaba con otra chica. Yo siempre tuve el presentimiento, y cuando la verdad salió a la luz yo ya me lo esperaba, así que no me dolió. Tal vez en otro momento de mi vida algo así me habría destruido el corazón, habría hecho una lista de razones en mi cabeza enumerando mis defectos para poder explicar por que esta persona eligió a alguien más. Pero en esta nueva etapa de mi vida yo tenía muy claro que para mí la honestidad es un valor importante, y que si algo no se da con alguién es porque el universo tiene un mejor plan para mí. También entendí lo mucho que valgo y me di cuenta de que si alguién no me cuida no tengo ni energía para odiar, simplemente se me van las ganas. Aprender a componer para mí significó ser muy honesta conmigo misma. Y eso es algo re difícil! Porque nuestro ego siempre intenta ocultar las partes de nosotros que no nos gustan, o que nos ponen tristes. El albúm lo escribí cuando terminé con mi ex novio, que fue para mí un gran maestro y una persona a la que amé ciegamente. Si bien “Se Me Van Las Ganas” la escribí acerca de otra pareja, antes de conocer a mi ex, me pareció bonito incluirla porque marcó el comienzo de una etapa en mi vida en donde decidí quererme mucho y no conformarme con lo mínimo e indispensable en el amor. Y con esa energía conocí a mi ex, viví muchas cosas, fui feliz, estuve triste, reí, lloré, compuse un album y sobre todo: aprendí.

-¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir a través de esta canción y tu música en general?

Que todos nos merecemos algo puro y real. Amor de verdad, cumplir nuestros sueños, querernos. Durante muchos años mi peor enemiga fui yo misma, por no animarme a ser feliz, o creer que no merezco cosas buenas. Hoy lo sé, y quisiera a través de mi música inspirar a la gente a descubrir su luz, a soñar, a tener compasión sin comprometer nuestros límites, a comunicar desde la madurez y el amor.

-¿Cómo fue tu experiencia al cantar en la despedida de Manu Ginóbili? ¿Qué significó para ti participar en ese evento tan especial?

Fue un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Experimenté la fama por primera vez a una edad en la que no estaba lista, pero me llenó el estómago de mariposas. Me dí cuenta de lo poderosos que son nuestros pensamientos y lo importante que es cuidar nuestro entorno para proteger nuestra salud mental. Pase mucha ansiedad, mucha adrenalina y felicidad, sentí que fue una montaña rusa y gracias a ese momento comencé mi transformación personal. Fue el momento en el que dije: en estas ligas no puede haber espacio para las inseguridades.

-¿Qué desafíos enfrentaste durante la producción de este nuevo sencillo y cómo los superaste?

Fue una canción tan personal, que yo tenía una visión muy clara de lo que quería. Tal vez hubo algún argumento creativo a la hora de grabar, pero siento que todo fluyó de manera divina. Cuando le mostré esta canción a “ALEO” mi productor, la toqué en el piano y le encantó. Grabamos solamente piano y voz y yo me regresé a Miami sin saber como sonaría, pero confié. Cuando llegó el primer demo casi me desmayo de la felicidad, el entendió perfectamente lo que yo buscaba. Los argumentos los superamos encontrando un punto medio. Por ejemplo, yo quería agregar dos melismas en las melodías y a Ale no le sonaban tanto, entonces quitamos uno pero dejamos el otro que me encantaba jaja tuve que comprometer y él también, pero llegamos a algo que nos encanta a los dos.

-¿Hay alguna colaboración especial en este álbum o algún artista con el que te gustaría trabajar en el futuro?

Hay una canción, que me parece mágica. Y la voy a cantar con un artista que admiro demasiado, no quiero revelar su nombre aún ni dar muchos detalles porque quiero mantener el elemento sorpresa jaja pero puedo contar que la terminé de escribir junto a Pedro Capó. Había comenzado la idea con Salomé, una artista colombiana super talentosa, y la escribimos más que nada por diversión para subir un reel a instagram. Pero el tema siguió resonando en mí, se la mostré a Pedro e inevitablemente a los dos segundos estábamos tirando melodías e ideas frente a su piano. Luego me lleve todas esas ideas, las trabajé un poco más y se las mostré a un artista icónico! Cuando me dijo que sí a mi me dio como un ataque de felicidad jaja fue muy bonito, y el tema me encanta.