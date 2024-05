Myriam Hernández llega a la Argentina en el marco de su tour internacional "Invencible"

En su espectáculo “Invencible”, reúne los clásicos y grandes éxitos de su trayectoria como “El hombre que yo amo”, “Huele a Peligro‘Tonto”, “Mío”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor ","Mañana ","No te he robado nada”, “Ese hombre”, “La fuerza del amor”, “Se me fue”, “Ay amor” y los hits de su álbum Sinergia. También interpretará las canciones de su reciente álbum Tauro, como “Nos lo hemos dicho todo” y “Sólo cuídate y adiós”.