Pochin presneta su nuevo tema con varios famosos

“A nadie le importa” surge después de que en este 2023. Pochin sale del closet con posiblemente la última persona que le importa compartir esta información: el papá de uno de sus mejores amigos, con quien nunca pudo tener el espacio para conversar del tema porque entendía que era una persona conservadora. En la conversación el papá del amigo de Pochin dice que si tal vez hace 15 años se le planteaba que alguien de su entorno pudiese tener otra orientación sexual distinta a la hetero, esto podría podría haber sido un tema, pero ahora entiende que no solo no es un problema, sino que “a nadie le importa” lo que cada uno hace con su sexualidad siempre y cuando no perjudique a los demás.