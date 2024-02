"Power Up Festival" llega al Luna Park

Desde Dragon Ball, Evangelion y Digimon, hasta Kimetsu, Attack on Titan, One Piece y My Hero Academia! Final Fantasy, Undertale, Persona, Super Mario y muchos más de sus favoritos.

Los clásicos de siempre y las últimas novedades convergen en una noche explosiva, donde además habrá invitados especiales con quienes compartirán momentos de magia y asombro que dejarán a los fanáticos sin aliento.

POWER UP FESTIVAL

Animé, Videojuegos, y Films en Concierto

21 de abril - ESTADIO LUNA PARK