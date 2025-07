El primer adelanto del álbum, How Deep Is Your Love, debutó en el Top 10 de las listas Hot Tropical Songs y Tropical Airplay de Billboard, y ya es un éxito en países como Chile y República Dominicana.

La cita en Obras será una celebración del amor, la música y la conexión con sus fans. Royce promete una noche llena de clásicos como Darte un Beso, Corazón Sin Cara y Carita de Inocente, junto a las nuevas joyas de ETERNO, en un show que combinará lo mejor de su carrera con una nueva mirada artística.