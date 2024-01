Ptazeta y Lali se juntan por primera vez para presentar un explosivo nuevo single

“Nos juntamos en un estudio en Miami. Ya habíamos hablado varías veces para hacer música. Teníamos ganas hace tiempo. Fui al estudio y ella ya estaba trabajando en este track y ahí mismo me puse a escribir mi parte y a grabar.” expresó Lali al hablar de cómo llegó al estudio con Ptazeta. “Enseguida tuvimos buena onda. Hablamos mucho de nuestras carreras y gustos musicales. Nos mostramos música de ambas que aún no salió. Viajó a Buenos Aires y pudimos hacer el video el cual fuimos ideando y armando a la distancia. Queríamos generar este juego del encuentro de dos mujeres fuertes que se seducen y juegan. La canción tiene lo mejor de nuestros dos mundos: el tinte urbano junto con sonidos electrónicos pop que me definen a mi mucho. Me encanta la canción y colaborar con Ptazeta que es una genia”.

Con su poderosa voz, su innegable presencia escénica y su genuino amor por la música, Ptazeta se ha consolidado como una de las artistas urbanas más prometedoras de España. Su capacidad para combinar diferentes estilos y géneros a la perfección la han llevado a destacarse dentro de la industria musical logrando un sinnúmero de elogios a su favor.

Su próximo y esperado álbum llegará para consolidar su estatus como una fuerza clave en el mundo de la música urbana. Cada adelanto del álbum muestra su crecimiento como artista y su dedicación para superar los límites creativos.

La artista española destaca en sus grandes colaboraciones con artistas argentinos como Bizarrap en la icónica Ptazeta: Bzrp Music Sessions, vol. 45 , Nicki Nicole en " Tengo To ", Lit Killah en “ La Respuesta ”, y con Emilia y la española Aitana en “ Quieres ”, hasta colaboraciones con la puertorriqueña Villano Antillano en el himno de empoderamiento “ Mujerón ” y el exitoso #TikiTikiChallenge con su compatriota Lola Indigo en la cancion “ Tiki Tiki ”. “A Oscuras” está disponible en todas las plataformas de música digitales y se encuentra editado bajo el reconocido sello Interscope Records, solidificando aún más la presencia de Ptazeta en el mapa musical internacional.