¿Qué le pasa a un artista cuando se le cae el ego y decide seguir igual?

Y donde se grabó importa. El estudio está en el campo. El videoclip también se filmó ahí. 1000 Vueltas tiene tierra adentro — el tipo de textura que no se construye con atajos sino con micrófonos bien puestos y músicos que se escuchan entre ellos.

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El sonido orbita alrededor del country, con raíces en el rock y el blues — y marca el inicio de una etapa donde Fer encontró el lenguaje que estaba buscando. Si Chris Stapleton y Zach Bryan son los cimientos, lo que se construye encima es completamente propio. La guitarra manda, acústica y eléctrica, sin atarse a ninguna regla del género que no quisieran. Y en el puente de la canción pasa algo que vale la pena entender. "El puente es el momento exacto donde la voz de la canción cambia de parecer", explica Fer. "El estribillo que viene después usa casi las mismas palabras — pero no exactamente las mismas. Y esas diferencias, mínimas en apariencia, son las que hacen que todo lo que ya escuchaste signifique algo completamente distinto." Ese momento estaba pensado para ser acústico. Terminó siendo otra cosa — más inesperada, con una influencia más cercana a Djo que a cualquier referencia americana. No fue un capricho. El sonido siguió a la narrativa. Cuando la perspectiva cambia, todo cambia.

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1000 Vueltas ya está disponible en todas las plataformas. El videoclip, en YouTube. Es el primer paso de una etapa nueva — no una promesa de lo que viene, sino la prueba de a dónde va. Escuchala con auriculares la primera vez. Hay cosas que no se notan si no prestás atención.