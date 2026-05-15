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¿Qué le pasa a un artista cuando se le cae el ego y decide seguir igual?

Fer Zungri tiene una respuesta. No la aprendió en un libro ni en un taller de creatividad. La aprendió en La Voz Argentina, donde las cosas no salieron como esperaba. "Me di cuenta de que la música iba a estar siempre de todas formas.

15 may 2026, 01:05
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Fer Zungri tiene una respuesta. No la aprendió en un libro ni en un taller de creatividad. La aprendió en La Voz Argentina, donde las cosas no salieron como esperaba. "Me di cuenta de que la música iba a estar siempre de todas formas. Eso me hizo dejar de tener miedo a no pegarla." No es resignación — es otra cosa. "Los castings y la exposición te pueden hacer creer que estás en un lugar en el que definitivamente no estás." Lo que La Voz le bajó no fue la ambición. Fueron las expectativas atadas a variables que no controla. Los sueños siguen. Simplemente dejaron de ser rehenes del miedo.

La Voz fue una buena escuela, aunque no en el sentido que uno imaginaría. Le enseñó sobre el ego propio: ese motor que todo artista necesita y que, en algún momento, le pasa factura a todos sin excepción. "No conozco a nadie cuyo ego nunca lo haya hecho tambalear", admite. Él no es la excepción. Pero hay una diferencia entre los que se quedan en el piso y los que usan el golpe para afinar la puntería. Zungri eligió lo segundo.

Embed - Fer Zungri - La Razón (Lyric Video)

Lo que viene ahora es 1000 Vueltas.

"Hay canciones que simplemente llegan de un tirón. El indicio principal para mí es cuando desarmas toda la idea que tenés de la canción y la llevás a lo más básico: una guitarra acústica y una voz. Si te gusta como suena así, entonces ahí hay algo." Con 1000 Vueltas, había algo. La sesión con Tavo Lozano y Bart Salaverry fue la consecuencia lógica de eso — no hubo idas y vueltas porque no hacían falta.

Y donde se grabó importa. El estudio está en el campo. El videoclip también se filmó ahí. 1000 Vueltas tiene tierra adentro — el tipo de textura que no se construye con atajos sino con micrófonos bien puestos y músicos que se escuchan entre ellos.

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El sonido orbita alrededor del country, con raíces en el rock y el blues — y marca el inicio de una etapa donde Fer encontró el lenguaje que estaba buscando. Si Chris Stapleton y Zach Bryan son los cimientos, lo que se construye encima es completamente propio. La guitarra manda, acústica y eléctrica, sin atarse a ninguna regla del género que no quisieran. Y en el puente de la canción pasa algo que vale la pena entender. "El puente es el momento exacto donde la voz de la canción cambia de parecer", explica Fer. "El estribillo que viene después usa casi las mismas palabras — pero no exactamente las mismas. Y esas diferencias, mínimas en apariencia, son las que hacen que todo lo que ya escuchaste signifique algo completamente distinto." Ese momento estaba pensado para ser acústico. Terminó siendo otra cosa — más inesperada, con una influencia más cercana a Djo que a cualquier referencia americana. No fue un capricho. El sonido siguió a la narrativa. Cuando la perspectiva cambia, todo cambia.

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1000 Vueltas ya está disponible en todas las plataformas. El videoclip, en YouTube. Es el primer paso de una etapa nueva — no una promesa de lo que viene, sino la prueba de a dónde va. Escuchala con auriculares la primera vez. Hay cosas que no se notan si no prestás atención.

     

 

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