Rauw Alejandro: así fue el show del artista que contó con varias sorpresas

Con una puesta inspirada en Broadway, Rauw Alejandro volvió a llenar el Movistar Arena con una producción monumental que combinó música, teatro, baile y cine en escena.

20 oct 2025, 07:00
Rauw Alejandro continuó su paso por Buenos Aires con la segunda de tres funciones en el Movistar Arena y un espectáculo que marcó un antes y un después en la escena urbana. Con una puesta inspirada en Broadway, el artista presentó un show monumental en el que música, teatro y danza se fusionaron para dar vida a una experiencia inmersiva y visualmente deslumbrante.

La dirección creativa fue uno de los pilares más destacados: una producción minuciosamente cuidada, con una historia que estructuró toda la narrativa del espectáculo en cuatro actos, guiados por un host escénico que oficiaba de narrador y acompañaba el desarrollo de la historia. A través de cambios de vestuario, transiciones visuales y actuaciones teatrales, el show avanzó como una película en vivo que atrapó a los espectadores de principio a fin.

El despliegue visual y técnico alcanzó un nivel cinematográfico. Las pantallas contaban la historia mediante secuencias que recreaban persecuciones, tiroteos y escenas de acción, reforzadas por efectos de pirotecnia, fuego y un juego de luces sincronizado que generaron un impacto sensorial imponente. Cada detalle, desde la escenografía hasta el contenido audiovisual, estuvo pensado para construir un universo narrativo coherente y emocionante.

En el plano musical, Rauw se presentó con una banda en vivo y un cuerpo de más de diez bailarines, entregando un show donde la energía, la precisión y la expresividad marcaron el pulso de la noche. Las coreografías fueron uno de los puntos más aplaudidos: potentes, técnicas y narrativas, reflejando el compromiso del artista con el baile como parte esencial de su identidad artística y su diferencial con respecto a toda la escena urbana.

Rauw se mostró conectado, expresivo y dueño absoluto del escenario, consolidando su figura como performer integral. Su entrega fue total: cantó, actuó y bailó en cada uno de los cuatro actos que conformaron el espectáculo.

El repertorio recorrió su nuevo proyecto Cosa Nuestra, además presentar temas de Capítulo 0, en un formato exclusivo para Latinoamérica. Entre los momentos más celebrados se destacaron “Punto 40”, “Santa”, “Todo de Ti”, “Carita Linda” y “Guabansex”, combinando los sonidos del reggaetón, la salsa, bachata y la neo bomba con una producción de altísimo nivel.

Rauw Alejandro continuará su paso por el Movistar Arena el día 20 de octubre, con la última función de esta propuesta que ya se consolida como una de las más impactantes de su carrera.

