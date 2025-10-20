Rauw Alejandro: así fue el show del artista que contó con varias sorpresas

Rauw se mostró conectado, expresivo y dueño absoluto del escenario, consolidando su figura como performer integral. Su entrega fue total: cantó, actuó y bailó en cada uno de los cuatro actos que conformaron el espectáculo.

El repertorio recorrió su nuevo proyecto Cosa Nuestra, además presentar temas de Capítulo 0, en un formato exclusivo para Latinoamérica. Entre los momentos más celebrados se destacaron “Punto 40”, “Santa”, “Todo de Ti”, “Carita Linda” y “Guabansex”, combinando los sonidos del reggaetón, la salsa, bachata y la neo bomba con una producción de altísimo nivel.

Rauw Alejandro continuará su paso por el Movistar Arena el día 20 de octubre, con la última función de esta propuesta que ya se consolida como una de las más impactantes de su carrera.