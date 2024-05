Regresa "Come from away" al teatro Maipo

Pero antes de hacer historia en Europa estarán en la Argentina despidiéndose del público de Buenos Aires en el Teatro Maipo en su exitoso tercer año consecutivo.

“Come from away” tiene un importante equipo de artistas y directores argentinos liderados por Carla Calabrese y un gran grupo creativo conformado por:

Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico; y Pato Wittis como director asistente, además de un gran elenco de 16 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo, entre los que se destacan:

la directora y productora Carla Calabrese como actriz junto a Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi, y Tomas Horenstein.

El elogiado y premiado musical que este próximo viernes 24 de Mayo comenzará su exitoso tercer año consecutivo en el Teatro Maipo se despedirá definitivamente del público argentino.

La misma producción, puesta, elenco y directores que la Argentina aplaudió y elogió desde junio del 2022, abre un camino internacional para el teatro y el espectáculo musical argentino.

Hasta hoy hay siete países con producciones en el mundo donde se viene representando “Come from away”: Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Corea, Australia y la Argentina. Pero la producción y la puesta argentina es la única que se presentará en dos países.

Embed - El cielo y yo - Come From Away Argentina - Oficial