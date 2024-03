Residente sumó una nueva fecha en Argentina

Luego de anunciar con un emotivo video su vuelta a la Argentina la expectativa desatada fue absoluta agotándose así las entradas para el 27 de septiembre, agregando una segunda fecha en el Movistar Arena para el 28 de septiembre.

El multipremiado artista René Pérez Joglar, más conocido como Residente, llegará este año a Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Argentina, Uruguay, Chile, Perú,

Colombia, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico con su nueva gira de conciertos y las canciones de su último material.

Septiembre

• 14 - Barcelona, España

• 15 - Madrid, España

• 18 - Nueva York, Nueva York

• 20 - Los Ángeles, California

• 27 - Buenos Aires, Argentina SOLD OUT

• 28 - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA

Octubre

• 3 - Montevideo, Uruguay

• 5 -Santiago, Chile

• 9 - Lima, Perú

• 12 - Bogotá, Colombia

• 25 - Quito, Ecuador

