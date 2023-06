Rod Stewart vuelve con sus grandes éxitos a Buenos Aires

Con una producción alucinante y una lista de grandes éxitos como "Every Picture Tells a Story", "Mandolin Wind", "You Wear It Well", "Tonight's the Night", “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” Sailing”, “The First Cut is the Deepest”, la indeleble “Maggie May”, y mucho más, Sir Rod Stewart vuelve a nuestro país en medio su nueva gira de conciertos.