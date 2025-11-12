Rolo Sartorio presenta en vivo 1973, su primer álbum solista
Rolo Sartorio, líder del grupo La Beriso, presenta en vivo su primer álbum solista titulado 1973 donde muestra su nueva faceta.
12 nov 2025, 08:00
Rolo Sartorio presenta en vivo 1973, su primer álbum solista
Rolo Sartorio presenta en vivo su álbum solista, 1973. El vocalista de La Beriso llega con su proyecto solista y el estreno del videoclip de su single Saltar.
Sartorio, líder de La Beriso, quien viene de despedir el año con un Estadio Obras agotado, anuncia un show muy especial en La Trastienda el próximo jueves 18 de diciembre, donde presentará oficialmente 1973, su primer álbum solista.
Será una noche íntima y poderosa en la que el artista recorrerá las canciones de su nuevo proyecto. Hoy, además, se estrenó el videoclip de su más reciente single, Saltar.
“Saltar es una canción que habla de animarse a despegar de un lugar en el que uno no quiere estar. Puede ser una pareja, un trabajo o cualquier situación que nos haga mal. Se trata de cambiar la forma de vida, de salir de lo tóxico y animarse a buscar algo mejor. Siempre es salir hacia un lugar más sano, no hacia el vacío”, explica el cantante sobre el tema.
Con una propuesta personal, emocional y profundamente honesta, el cantante muestra en 1973 una nueva faceta de su universo creativo, donde las letras cobran protagonismo y el sonido combina la esencia del rock argentino con una sensibilidad más introspectiva.
Grabado en los estudios del Abasto Monsterland y producido por el propio Sartorio, 1973 reúne 13 canciones inéditas —entre ellas “Perdido en Buenos Aires”, “Sin saber por qué” y “Fantasmas”, que reflejan distintas etapas, emociones y búsquedas del artista.
Tras consagrarse como una de las voces más reconocidas del rock nacional junto a La Beriso, Rolo Sartorio abre ahora un nuevo capítulo con nombre propio, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.