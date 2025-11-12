Rolo Sartorio presenta en vivo 1973, su primer álbum solista

Con una propuesta personal, emocional y profundamente honesta, el cantante muestra en 1973 una nueva faceta de su universo creativo, donde las letras cobran protagonismo y el sonido combina la esencia del rock argentino con una sensibilidad más introspectiva.

Grabado en los estudios del Abasto Monsterland y producido por el propio Sartorio, 1973 reúne 13 canciones inéditas —entre ellas “Perdido en Buenos Aires”, “Sin saber por qué” y “Fantasmas”, que reflejan distintas etapas, emociones y búsquedas del artista.

Tras consagrarse como una de las voces más reconocidas del rock nacional junto a La Beriso, Rolo Sartorio abre ahora un nuevo capítulo con nombre propio, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.