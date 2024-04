Ryan Cox presenta su álbum "A Popcorn"

Lo más importante de este material discográfico es que está armado según su historia de amor, con letras autobiográficas, sin embargo también puede ser la historia del oyente porque se arma y se desarma como un rompecabezas, lo que significa que se puede escuchar su historia y vivirla como propia.

“Cotufa”, “crespeta”, “pochoclo”, “palomitas”, ”maíz pira” son todas las variables en las que se define al PopCorn en los diferentes países. Por eso tituló “A popcorn” a este álbum, porque una canción es muy distinta a la siguiente, no porque Ryan Cox no tenga un sonido o un estilo definido, sino porque quiso hacer un recorrido por distintas aristas del rock, por eso va del rock and roll al rock progresivo, pasando por un rock alternativo y algo de ska.

¿Qué inspiró el título "A Popcorn" para tu álbum?

El significado de “A popcorn” es porque tiene distintas formas de decir en cada país ejemplo en Venezuela se le dice Cotufa, en Colombia Crispetas, en Argentina Pochoclos, al igual cada canción que contiene el álbum es distinta y no porque no tenga mi sonido, sino porque quise que cada una se conectara con una emoción distinta.

¿Cómo describirías el estilo musical de este álbum?

Impredecible, quise buscar que cada canción se diferencie una de la otra, que nadie se esperará a la hora de oírlo, pero lo que más busqué fue transmitir un sentimiento

¿Cuál fue el proceso de creación para este álbum? ¿Hubo alguna experiencia memorable durante la producción?

Fue una experiencia muy especial, donde aprendí mucho, pero si me tengo que quedar con un momento, 100% sería la reacción de escuchar ALT por primera vez dado a que fue una risa constante porque convertimos un meme en una canción sería.

¿Qué mensaje o emociones esperas transmitir a tus oyentes a través de las canciones de este álbum?

En este álbum cuento mi historia de amor narrando cada sentimiento y sinceramente lo que busco es que cada persona que escuche “A popcorn” pueda vivir y crear su propia historia de amor, de hecho la idea es que lo ordenes a tu estilo y a lo que has vivido.