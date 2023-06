Se viene la despedida de Paz Martínez: fecha y entradas para su show en el Gran Rex

Hoy me siento pleno, feliz, no solamente porque jamás decepcioné a los que disfrutan y se identifican con mis historias, creo que es muy importante el hecho de que nunca me traicioné a mi mismo. Llegué en silencio a cumplir los sueños y me iré de la misma manera con la certeza de que dejaré “Algo de mí para ustedes”", expresa Paz Martínez.