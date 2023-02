Seagull, de Broadway a Buenos Aires: Conocé a Nico Crespo, revelación del año

¿Qué formación académica tenés y cómo llegaste a los musicales?

Las academias no fueron simples para mí, soy una de esas personas desordenadas y durante mucho tiempo fui inconstante, comenzaba en una institución y al tiempo me sobrepasaba la rutina y terminaba abandonando. Sin embargo siempre se sostuvo la inquietud y la necesidad de aprender música. Eso me llevó a estar atento de alguna manera al aprendizaje, aunque no empezó de forma estrictamente académica.

Con los musicales pasó algo mágico.En una excursión escolar fuí a ver "El Fantasma de Canterville" la versión de Cibrian - Mahler y escuché una orquesta en vivo por primera vez y ví teatro por primera vez y ví la combinación de las dos cosas y ahí me di cuenta que era eso lo que yo quería hacer. Los años pasaron y tuve la suerte de construir un home-studio. Luego conocí a dos seres maravillosos, Gastón Colman y Luján Zalazar y empecé a hacer música con ellos. Compuse muchos musicales, destaco "Desprincesada, la aventura de ser yo" "SER, Sentidos en Red" "Común y Silvestre, una historia del sur". Busqué mejorar mi conocimiento y encontré grandes maestros.

Néstor Crespo (maestro de armonía) quien me ordenó la vida con su método de enseñanza la Serie 20y20. También aprendo piano con Manuel Fraga y acabo de empezar Orquestacion con Pablo Motta. Estoy institucionalizando mi conocimiento en la UCA (Universidad Católica Argentina). Asi que el aprendizaje estuvo desordenado pero con paciencia, a los 35 años lo sigo ordenando.

¿Cuándo descubriste tu vocación?

Creo que nunca la descubrí, sinceramente siempre sentí hacer música de cualquier forma o manera. Casi no tengo recuerdos de mi vida sin que estén atravesados por la música, pero la película "El Rey León" (particularmente la música) fue un quiebre en mi sensibilidad. Lo que Simba atraviesa cuando Mufasa es emboscado y lo que sucede con la música durante la estampida y las melodías que ayudan a Simba a recordar cuál es su rol en la vida, fueron fundamentales para mí. Fue entonces que me di cuenta de lo que uno es capaz de lograr en otros a través de la música y eso me llena de fuerza.

Recuerdo que le había contado a una amiga que la música de "El rey león" me había cambiado la vida. Meses después estrenamos Desprincesada, ella era parte de la producción.

En la obra había una canción "Amor y Bondad" que era interpretada por Ale Paker y Simón Hempe. En ese momento de la obra algo mágico pasaba porque el teatro explotaba cuando terminaba la canción y yo estaba con ella en el pasillo del teatro esperando sentir esa explosión y ella, como buena artista que es, unos compases antes de que termine, justo en el momento de llegar al reposo me dice "A cuántos niños le estamos cambiando la vida hoy". Escribo esto y me caen lágrimas, ese poder tiene la música, te sana el alma y todo lo que duele alivia y toda herida empieza a sanar. No hay vocación más hermosa que hacer un aporte positivo a la humanidad, creo que la música es eso y esa es mi vocación.

¿Cómo llegaste al armado de este proyecto?

La Pandemia. La ventana de mi estudio coincidía con la ventana de la habitación de Mar Nuñez (vivíamos enfrente del otro). En el silencio de la pandemia yo tocaba el piano y ella me escuchaba, ella cantaba y yo la escuchaba a ella.

Su mamá nos puso en contacto y un día cruzó para cantar un rato conmigo y ahí nació todo.

Martina tenía 19 años y cuando la escuché cantar me di cuenta que ya había reencarnado varias veces. Ama el musical igual que yo, ella había viajado a Nueva York hacía algunos años y empezamos a hablar de ese viaje y de los musicales que había visto allá y empezamos a cantar canciones y a improvisar ideas y a cantar otras canciones.

Yo le decía que soñaba con dirigir y ella con ser una interprete de comedia musical y no sé si ella me lo sugirió o yo a ella pero fue como ¿Y si hacemos una orquesta que intérprete musicales? Fue entonces que empezamos a soñarlo y a anotar ideas y la pandemia fue mucho más extensa de lo que imaginamos y en un momento después de ver a muchos partir de esta tierra por el COVID y sus derivados me prometí no perder ni un día más de mi vida y buscar de lleno mi sueño. Creo que a ella le pasó algo parecido ya que su carrera no para de crecer desde ese momento.

Obertura "Aladdín"

¿Cómo conformaste el grupo humano y elegiste a cada integrante?

No fue fácil, imagínate yo proponía hacer una orquesta en plena pandemia. Entonces me ocupé principalmente de tener un proyecto sólido.

Hablé con cada persona que me podía compartir un poco de conocimiento. Sobre todo de la organización de una orquesta, el funcionamiento, como financiarlo y lo que es posible y lo que no.

No quería músicos sesionistas, quería una orquesta y por eso propuse formar una cooperativa de trabajo. Como en la época dorada del tango. Fueron casi 6 meses de entrevistas vía Zoom (capitalizando la modernidad)

Y como siempre sucede, se ordenó el equipo y se formó un grupo de músicos y humanos ideales.

¿De qué consta el espectáculo?

Es el primero y lo soñamos tanto que fuimos por todo. Vamos a tocar las canciones más hermosas de la comedia musical asique hicimos un show sobre las comedias musicales más populares. Cabaret, Chicago, Evita, El Fantasma de la Opera, Disney, Wicked, Mamma Mía, Grease, Hairspray, Annie, La La Land, Oz. Es un repertorio muy variado y complejo pero es el repertorio soñado. Creo que será un espectáculo único.

¿Qué duración tiene y qué fechas tienen previstas?

Una hora y veinte de música. Sábado 15 de Abril a las 21 y Domingo 23 de Abril a las 20 en el Teatro Empire de Hipólito Yrigoyen 1934, a una cuadra del Congreso de la Nación.

¿Dónde se pueden adquirir las entradas?

Boletería del Teatro por Alternativa Teatral o a nuestras redes o página web www.aseagull.com.ar

¿Cuál es tu mayor sueño?

Hoy es estrenar este concierto y que genere algo diferente al público y a los que trabajan en él, que se convierta en una fuente de trabajo para todos los que somos parte. Mañana, seguír dando un aporte al bienestar general. Recorrer el mundo, componer, dirigír, que mi familia siga creciendo por sobre todo en paz y algún día abrazar a Leo Messi y que en un futuro no muy lejano, te contacte para recordarte esta nota y decirte, te acordás mis sueños, bueno, lo he logrado.