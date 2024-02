SIGRID confirma su primer show en Argentina

La estrella pop noruega de 27 años que define su estilo musical como “pop agresivo”, llega a Buenos Aires para brindar un único show el próximo 24 de mayo en Vorterix, en el que no faltarán clásicos de sus dos últimos álbumes, "Sucker Punch" de 2019 y "How To Let Go" de 2022, que la llevaron a convertirse en una de las principales artistas pop en vivo de su generación, tocando en festivales mundiales como el Glastonbury en Inglaterra o el Belladrum en Escocia, y en lugares emblemáticos de la música como el SSE Wembley Arena de Londres.