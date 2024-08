Sobrevivientes del Nova Festival relatarán su experiencia en Buenos Aires

Esta iniciativa está liderada por una organización sin fines de lucro llamada Tribu Nova, creada por supervivientes del ataque con la intención de brindar asistencia terapéutica y social a los afectados por la masacre.

Uno de ellos es Yagil Rimoni, socio y fundador, quien relató en rueda de prensa cómo colaboró para "salvar gente que todavía estaba viva".

Sus esfuerzos le permitieron salvar la vida a unas 150 personas, entre ellas a Naama Gal, una joven de 25 años que era jefe de personal del festival y debió esconderse en un contenedor de basura junto a otras 20 personas durante seis horas.

La exhibición recreará los escenarios relatados por sus sobrevivientes; también contará con objetos recuperados tras el atentado, como zapatillas, autos calcinados y hasta cabinas de baños acribilladas a balazos.

"Una de las chicas golpeó, sin querer, una bolsa de residuos. El ruido alertó a los terroristas que estaban alrededor y uno de ellos disparó contra el contenedor, matando a diez de las veinte que estaban conmigo", contó Gal.

La joven recibió cuatro disparos en el cuerpo y debió arrastrarse entre cadáveres para salir y alcanzar la posición de Rimoni, quien la puso a resguardo en una ambulancia para su traslado a un hospital.

Los testimonios serán parte de la muestra que se ha presentado ya en Tel Aviv, Nueva York y Los Ángeles.

Para la muestra de Buenos Aires, los propios supervivientes serán guías que caminarán junto al público relatando sus experiencias, indicaron desde la organización.

Omri Kochavi, de 36 años, también socio y fundador de Nova, estaba encargado del montaje de los escenarios del evento, y estaba junto a su esposa en el momento en que empezó el ataque.

"Al escuchar los disparos, me di cuenta que no eran armas israelíes. Empezamos a correr durante siete horas con mi esposa, esquivando balas que rozaban la arena, no teníamos agua ni idea hacia donde íbamos. La historia no termina el 8 de octubre, porque seguimos buscando y encontrando gente", relató.

Los organizadores indicaron que la exposición busca ser un espacio para el recuerdo de víctimas y supervivientes y tendrá un 'santuario de curación', destinado a que los visitantes puedan reflexionar sobre lo vivido en la muestra, con la esperanza de que todos puedan "bailar de nuevo".

El ataque del 7 de octubre, que reavivó el conflicto entre Israel y Palestina, se cobró 1.200 vidas y acabó con 250 personas secuestradas.

Desde entonces, casi 40.000 personas han muerto y 92.240 han resultado heridas en el enclave palestino desde el comienzo de la guerra, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. A esto se añaden 10.000 desaparecidos bajo los escombros a los que los rescatistas no han podido llegar, según estima el ministerio.