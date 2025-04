Spider-Man™ Into the Spider-Verse, por primera vez en Argentina

El espectáculo se destacó por su éxito global, con una estreno mundial agotado en el Kings Theatre de Brooklyn (Nueva York) que dejó a los asistentes asombrados por la capacidad de la música en vivo de amplificar la emoción de la película. Los fanáticos han elogiado la fusión de música y cine, destacando que la experiencia fue una de las más increíbles que han vivido.

SPIDER-MAN™: INTO THE SPIDER-VERSE no solo es una experiencia para los fanáticos de Spider-Man™, sino para todos los amantes de la música, que tendrán la oportunidad de experimentar la increíble banda sonora creada por Daniel Pemberton, nominado al Academy Award®, ganador de un Emmy® y reconocido por su trabajo en películas como The Man From U.N.C.L.E., Enola Holmes, y Oceans 8.

Su mezcla de hip-hop, música orquestal y electrónica, junto a contribuciones de artistas como Post Malone, Lil Wayne, Jaden Smith y Nicki Minaj, ha dado lugar a una de las bandas sonoras más innovadoras de la historia del cine.

27 DE MAYO - PALACIO LIBERTAD (Sarmiento 151, CABA)

Entradas a la venta por Ticketflash