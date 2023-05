Steady Rollin, la banda de Fernando Poma, llegó a 10 millones de reproducciones

La aprobación del público representa, para todo músico, el mayor desafío de todos. Y es que salvando contadas excepciones, requiere de harto trabajo y compromiso el mero hecho de ser escuchado, especialmente si de un intento por crear hits se trata.

En el marco de su más reciente trabajo, Steady Rollin celebra el lanzamiento de “The Soldier”, su nuevo single, que retrata la historia de quienes dedican su vida al servicio militar (“‘Keep on moving soldier’ is what I keep saying to myself / I can't stay here, where I may never be found, lying here on enemy ground”, en español: “‘Siga adelante, soldado’, es lo que continúo diciéndome / No puedo permanecer aquí, donde puede jamás sea encontrado, tendido en territorio enemigo”)

La letra de “The Soldier” también refleja los pensamientos más profundos del protagonista y su anhelo por volver a casa tras defender a su patria:

“‘Keep on moving soldier, keep on heading back to the base’

It’s not an option to die here alone, 4,000 miles from home

(...) in 20 days I’m set to go home, it’s been a long time,

I’ve missed you and my son, I’ve missed you babe for so long”

(“‘Siga adelante, soldado, siga regresando a la base / no es opción morir aquí solo, a 4.000 millas de casa /… en 20 días estaré listo para ir a casa, ha pasado tanto tiempo / Te he extrañado, a tí y a mi hijo,te he extrañado, cariño, por tanto tiempo”)

Junto al bajista y guitarrista Jerry Pardo, y el baterista Benjamín Andrade, Fernando Poma comenzó a interesarse por la música en 1994, volcando su experiencia a las composiciones de Steady Rollin, con su particular velo de melancolía.

A lo largo de su carrera, el conjunto ha sido merecedor de múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio del Público El Salvador en los Premios Estela de Guatemala 2018; Mejor video en “Viva la Mañana” (2018 y 2022); y Mejor canción de rock en “Música503”.

Hasta hoy, Steady Rollin ha brindado múltiples conciertos en Latinoamérica y sus integrantes permanecen maravillados ante los frutos de su arduo trabajo: ''Fue muy sorprendente ver que en otros países cantaban nuestras canciones'', sintetiza Fernando Poma al respecto.

El conjunto alguna vez se soñó inmenso; poco a poco, a pesar de las numerosas complejidades de un camino siempre tortuoso, ve su gran anhelo erguirse ante sus ojos y sumirse en un abrazo latinoamericano. Como en un sueño, pero sin dormir.

Recolectando miles de plays en su discografía, Steady Rollin sigue creciendo.