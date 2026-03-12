STOMP, la leyenda mundial de la percusión en vivo, regresa a la Argentina

El resultado es una celebración del ritmo como lenguaje universal: sin traducción, sin barreras idiomáticas y con una energía contagiosa que convierte al público en parte activa del show. STOMP es, ante todo, una experiencia en vivo: el impacto del sonido, la presencia física de los intérpretes, el juego de luces y la construcción progresiva de paisajes rítmicos convierten cada función en un evento único. No se trata solo de percusión; es teatro físico, danza, comedia visual y concierto de altísima intensidad, todo en un mismo espectáculo.

Las funciones de STOMP en el Teatro Ópera se realizarán del 2 al 13 de septiembre de 2026, en una temporada limitada. Las entradas estarán disponibles a través de los canales habituales de venta del Teatro Ópera y de Ticketek. Esta esperada vuelta marca el reencuentro de STOMP con el público argentino tras una ausencia de 16 años, siendo su última presentación en el país en noviembre de 2010. La expectativa es máxima, considerando que el show viene de sellar una era dorada en Nueva York, donde permaneció en cartel de forma ininterrumpida durante casi 29 años en el Orpheum Theatre del Off-Broadway.

Con más de 11.000 funciones realizadas en la Gran Manzana antes de su histórico cierre en 2023, la compañía desembarca en Buenos Aires respaldada por un legado de vigencia y éxito que muy pocos espectáculos en la historia del entretenimiento han logrado alcanzar.