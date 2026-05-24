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Teresa Parodi presentó "Hasta que amanezca"con entradas agotadas

Con localidades agotadas y durante más de dos horas, Teresa Parodi convirtió La Trastienda de Buenos Aires en una experiencia sensible y profundamente ligada a las raíces de la música popular argentina.

24 may 2026, 08:00
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Teresa Parodi
Teresa Parodi

Con localidades agotadas y durante más de dos horas, Teresa Parodi convirtió la noche del jueves 21 de mayo en La Trastienda de Buenos Aires en una experiencia sensible y profundamente ligada a las raíces de la música popular argentina. La presentación oficial de Hasta que amanezca, su nuevo trabajo discográfico, fue mucho más que un concierto: un encuentro atravesado por la emoción, la reflexión y la belleza de las canciones compartidas en comunidad.

Dueña de una de las voces más lúcidas y necesarias de nuestra cultura, Teresa construyó una noche donde el tiempo pareció detenerse. Un espacio para escuchar, pensar y sentir. Un recorrido musical que dialogó con el presente sin perder nunca de vista la memoria, el paisaje y las identidades que atraviesan toda su obra.

El concierto comenzó con Teresa sola en escena, acompañándose con su guitarra en “El otro país”, en una apertura despojada y conmovedora que marcó el tono de toda la noche. Luego, junto a su banda —integrada por Emilia Parodi, Ezequiel Parodi, Lautaro Parodi y Facundo Guevara—, el repertorio fue avanzando entre clásicos imprescindibles como “Musicagua”, “El otro país”, “Paisaje”, “Si se calla el cantor” y las nuevas canciones de Hasta que amanezca, disco que interpretó completo, en orden, por primera vez en Buenos Aires.

La obra desplegó en escena el mismo universo sonoro que atraviesa el disco: canciones arraigadas en la tradición folklórica pero abiertas a nuevas búsquedas estéticas, donde conviven el chamamé, la canción latinoamericana, la murga, el rap y las texturas contemporáneas. Esa heterogeneidad de ritmos y melodías convirtió al show en una experiencia festiva, con un público que acompañó cada tema entre coros, palmas y hasta momentos bailables.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con “Me veo en vos”, junto a la participación de Shitstem, quien volvió a tender puentes entre generaciones y lenguajes desde una interpretación potente y visceral. También hubo momentos especialmente emotivos con “Sin miedo”, interpretada junto a Julia Zenko, “Al Sur del Moconá”, junto a Maggie Cullen, y “Paisaje” junto a la brasileña Vanessa de Maria.

La noche contó además con la presencia de su nieto Octavio (OKTO) en “Lento” y “Siempre a la misma hora”, sumando nuevas sonoridades a un concierto donde cada invitado apareció como parte orgánica de una misma búsqueda artística y humana.

Entre el público también dijeron presente figuras emblemáticas de la música argentina como Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz, quienes acompañaron y disfrutaron de la presentación desde el público y se llevaron la ovación de los presentes al ser nombrados por Teresa.

Con dirección musical de Matías Cella —quien también se sumó en guitarra eléctrica durante el show— y arreglos que expandieron el pulso acústico hacia climas delicados y cinematográficos, las canciones encontraron una nueva dimensión en vivo. El violoncello de Marcela Vicente y el violín de Nicolás Constanzo aportaron profundidad y textura a una puesta pensada especialmente para este concierto.

Hacia el final, Teresa reunió a algunos de los invitados sobre el escenario para una celebración colectiva en “Esa musiquita”.

Con Hasta que amanezca , Teresa Parodi reafirma una trayectoria fundamental dentro de la música popular argentina. Una obra donde la canción emociona, abraza, interpela y acompaña. Y un concierto que confirmó, una vez más, que hay artistas capaces de transformar un escenario en un lugar verdaderamente humano.

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