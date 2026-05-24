Teresa Parodi presentó "Hasta que amanezca"con entradas agotadas

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con “Me veo en vos”, junto a la participación de Shitstem, quien volvió a tender puentes entre generaciones y lenguajes desde una interpretación potente y visceral. También hubo momentos especialmente emotivos con “Sin miedo”, interpretada junto a Julia Zenko, “Al Sur del Moconá”, junto a Maggie Cullen, y “Paisaje” junto a la brasileña Vanessa de Maria.

La noche contó además con la presencia de su nieto Octavio (OKTO) en “Lento” y “Siempre a la misma hora”, sumando nuevas sonoridades a un concierto donde cada invitado apareció como parte orgánica de una misma búsqueda artística y humana.

Entre el público también dijeron presente figuras emblemáticas de la música argentina como Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz, quienes acompañaron y disfrutaron de la presentación desde el público y se llevaron la ovación de los presentes al ser nombrados por Teresa.

Con dirección musical de Matías Cella —quien también se sumó en guitarra eléctrica durante el show— y arreglos que expandieron el pulso acústico hacia climas delicados y cinematográficos, las canciones encontraron una nueva dimensión en vivo. El violoncello de Marcela Vicente y el violín de Nicolás Constanzo aportaron profundidad y textura a una puesta pensada especialmente para este concierto.

Hacia el final, Teresa reunió a algunos de los invitados sobre el escenario para una celebración colectiva en “Esa musiquita”.

Con Hasta que amanezca , Teresa Parodi reafirma una trayectoria fundamental dentro de la música popular argentina. Una obra donde la canción emociona, abraza, interpela y acompaña. Y un concierto que confirmó, una vez más, que hay artistas capaces de transformar un escenario en un lugar verdaderamente humano.

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