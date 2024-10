THE DRIVER ERA regresa a Argentina y ya hay fecha para la venta de entradas

PRECIO Y UBICACIONES

Campo general | $75.000,00 + s/c

Popular Oeste | $65.000,00 + s/c

Popular Este | $65.000,00 + s/c

Platea | $80.000,00 + s/c

Expertos en el arte de dar un buen show, su experiencia en tours los ha llevado ya por todo el mundo, desde Asia y Europa hasta todo el continente americano, y esta vez los encontrará estrenando materiales de su próximo trabajo, del que “You Keep Me Up at Night” y su predecesor “Get Off My Phone”, son un primer adelanto: un sonido bailable y enérgico acompañado por letras íntimas y frescas.

Su última visita al país fue en el marco de la novena edición de Lollapalooza en marzo de 2024, ocasión en que los hermanos compartieron su apreciación por el público argentino y sus pogos incomparables, definiéndolo como el número uno en el mundo. No ha de extrañar el anuncio del regreso cuando vienen construyendo este vínculo inquebrantable, que vuelve cada una de sus presentaciones acá en una verdadera fiesta.