The End se presenta en el Luna Park en junio

Los efectos sonoros atravesarán la audiencia, y se cruzarán con la música en vivo, los lasers y las proyecciones visuales.

Todo con la misma motivación de disfrutar de la mejor forma esta increíble experiencia sensorial llamada The Dark Side of the Moon.

The Dark Side of the Moon

The Dark Side of the Moon se lanzó en Estados Unidos el 1º de marzo de 1973, y después en el Reino Unido el 24 de ese mismo mes. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas en el Reino Unido y Europa Occidental. Para el mes siguiente, había recibido el disco de oro, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido.

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto del ranking Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en los rankings de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias a nivel mundial, es el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de Thriller de Michael

Jackson y Back in Black de AC/DC. El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado, en parte, por el deterioro mental de Syd Barrett, anterior líder de la banda.

Además de su éxito comercial, The Dark Side of the Moon fue aclamado de forma unánime por la crítica y es considerado un hito en la historia del rock, toda la música moderna y la cultura popular. Su vigencia se debe a sus influyentes innovaciones en la grabación de estudio, el gran carácter universal de su concepto y el gran arte de su portada, que ha sido igualmente aclamada como un icono cultural.