La banda debutó con What Did You Expect from The Vaccines? en 2011, un álbum que rápidamente ganó reconocimiento por su estilo vibrante y pegajoso. A lo largo de su carrera, han lanzado otros cinco álbumes de estudio, incluyendo Come of Age (2012), English Graffiti (2015), Combat Sports (2018), Back in Love City (2021), y su más reciente trabajo, Pick-Up Full of Pink Carnations (2024).

Famosos por sus enérgicos conciertos, tienen una reputación formidable en el circuito de presentaciones en vivo, habiendo llenado arenas y participado en festivales masivos. Su nueva gira de 2024 incluye fechas en Europa, Norteamérica y Sudamérica, llevando su último álbum a los fanáticos de todo el mundo.

23 DE NOVIEMBRE - SALA SINPISO GEBA