This is Michael llega al Estadio Luna Park

This is Michael no solo es un show, es una experiencia que captura la esencia de Michael Jackson y su música icónica, invitando a los espectadores a viajar a través de más de dos horas de clásicos, incluyendo Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.

El 17 de diciembre This is Michael redobla la apuesta con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original de Michael Jackson. Su virtuosismo en la guitarra ha sido una parte integral de los conciertos de Jackson y su contribución al espectáculo promete llevar la autenticidad de la experiencia a un nivel superior.

Para los amantes de la música de Michael Jackson y para aquellos que desean revivir sus momentos más emblemáticos, “This is Michael” es una cita imperdible.

This is Michael nos devuelve la oportunidad de vivenciar la gira musical y vibrar con el “mayor concierto que nunca existió”; hasta ahora.