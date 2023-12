Tras el Sold Out del primer show, Jonas Brothers suma una nueva fecha en Argentina

“The Tour: Five Albums. One Night” los tuvo sobre escenarios por Norteamérica durante la segunda mitad de 2023 e incluyó lugares legendarios como el Rogers Centre de Toronto, el Wrigley Field de Chicago y el Dodger Stadium de Los Ángeles, en una etapa que concluyó el fin de semana pasado en el Barclays Center de Brooklyn. En este marco, Jonas Brothers anunció que llegará a América Latina como parte de su épico recorrido global en 2024. Los fans locales especulaban con la posibilidad de una etapa latinoamericana de la gira que los acercara a Buenos Aires, y al fin llegó. Como indica el título de la gira, Jonas Brothers está celebrando sus cinco álbumes de estudio, Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) y The Album (2023). Su esperado regreso a América del Sur, que lleva 10 años gestándose, además de pasar por Argentina, verá a la banda actuar en Brasil, Colombia, Perú, Chile y México.

Imperdible oportunidad para ver a los hermanos en vivo y ser parte del regreso tras una década con un show en el que estrenarán en el país todos los materiales de los últimos dos discos de estudio, incluyendo “Sucker”, el single que marcó su regreso triunfal, en setlists donde además recorren todos sus sonidos, etapas y éxitos.