Vanina Hussein, una de las mejores amigas de El Pepo: "Pudo revertir su situación y la gente lo quiere"

En una entrevista, Vanina cuenta cómo vio al artista en su primera presentación y, además, adelanta detalles de sus nuevos proyectos como cantante. "Fue una satisfacción, una alegría que me haya invitado a su primer show en vivo y ante tanta gente en un lindo lugar, y a partir de la amistad que tenemos. Yo hace unos años que soy amiga de él, mucho más amiga de la mujer, de La Pepa, y me invitaron a cantar un tema que ya la habíamos hecho en pandemia, que fue en realidad lo que marco digamos el rumbo, el comienzo de esta carrera que estoy haciendo. Entonces me invitaron a cantar y la verdad es que me sentí un poquito rara, era como la primera vez que estoy ante un escenario con tanta gente. Fue muy divertido desde el principio hasta el fin. La gente lo quiere mucho, lo aprecia y yo tuve el contacto con esa gente que me recibió muy bien. Me aplaudían, después me pedían fotos, cantaron la canción nos acompañaron la verdad que fue un momento re lindo", comenzó diciendo.

¿Cómo lo viste a él? "Lo vi totalmente feliz, entregado al público. La verdad que empezó a cantar, cantó tres canciones seguidas y paró únicamente para presentarme. Después cuando terminamos de cantar, siguió hasta el fin del show cantando sin parar. A todo esto el baja del escenario y se va con la gente, que la gente lo ovacionaba. Estaba feliz gracias a Dios pudo recuperar su vida, la mejoró, tiene calidad de vida. Después de todo esto que ocurrió realmente lo veo entero porque tuvo que atravesar y superar muchas cosas que ya sabemos. Creo que las tiene superadas, tiene acompañante terapéutico, tiene su banda, principalmente tiene a su compañera y ahora trabajando mucho".

Embed

Luego remarcó: "La verdad que tiene un feedback con la gente impresionante, pero de verdad te digo me erizó la piel, siempre me gusta ir a ver algún que otro recital algo así en este caso vivirlo y compartirlo. Realmente me encantó, cantamos tipo 3:30 de la mañana. Y ahora él está en Colombia, llega el 11 y el 13 viaja a México".

Recordemos que El Pepo fue liberado hace dos semanas tras cumplir con una pena de cuatro años y siete meses de prisión domiciliaria. Ese fue el resultado de un juicio abreviado a fines de 2022 por un incidente automovilístico en el que fallecieron Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh.

Por eso, El Pepo tuvo que permanecer en su casa de la localidad de Santos Lugares, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, pero gozaba de salidas laborales y era monitoreado con pulsera electrónica. También se le indicó recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, y se le prohibió manejar por 10 años.

Después del accidente en julio de 2019, cuando el músico y los integrantes de su grupo se dirigían a Villa Gesell a dar un recital, el juicio fue breve porque Castiñeiras se declaró culpable de “homicidio culposo séxtuplemente agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, bajo los efectos de estupefacientes y con un dosaje de 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, por exceso de velocidad, por mediar culpa temeraria y por la pluralidad de víctimas y lesiones culposas agravadas

"Sabemos todos que fue desafortunado el accidente, que en un accidente puede también haber estado él. Se lo ha criticado por alguna u otra mención que hizo, que está muy arrepentido, El Pepo pagó su pena con la sociedad y con la Justicia y realmente se pudo revertir su situación. No consume, no toma, toma agua, mates, está muy contenido por su equipo de psicólogos, convencido con hacer todo bien y aprovechar las oportunidades que le da la vida. No todo el mundo tiene esta oportunidad, aferrado a Dios y a su familia, amigos y entregado a su carrera. El publico lo quiere. Lo que yo vi, lo que compartí que se puede ver en las fotos y en los videos es que lo acepta y bueno, mucho se juzga y está bien que se yo, yo no soy de juzgar. Es un accidente que pudo haber estado él también muerto, uno piensa en las familias que es lo mas doloroso porque en esta situación es irreversible. Uno pide alivio para ellos y para cada uno que pierda un ser querido de esa manera y tan joven", indicó Vanina sobre lo sucedido.

El Pepo

Vanina Hussein sigue apostando a su carrera como cantante de cumbia

Con un fuerte trabajo de producción, la cantante Vanina Hussein, esposa del prestigioso abogado Miguel Ángel Pierri, está incursionando en el mundo de la canción desde hace unos años y está preparando su repertorio, que se lanzará en pocas semanas.

"En este mes estoy sacando un tema inédito. Yo estoy trabajando con mi carrera tratando de hacer temas inéditos temas míos, entonces cuesta un poquito más porque bueno no es que hago un cover de algo y queda bien... Entonces estoy sacando mis temas y me lleva un poco más, pero ya estoy en condiciones digamos de hacer algunas presentaciones. Vengo de una reunión esta tarde que estamos diagramando el próximo video que grabo el 18 y sale este mes, todo trato de escribir sobre alguna vivencia mía por ejemplo algo que me pasó, entonces a cada tema le pongo un poquito de personalidad", detalló.

Luego expresó: "Me gustan todos los artistas argentinos, viste cuando decís no tengo preferencia con nadie... Me gustan todos porque todos tienen su onda desde las mujeres las veo, me gusta mucho la carrera que hizo Karina La Princesita, me gusta la carrera que hizo Angela Leiva y si vos la ves a través del tiempo nada es magia se siguen preparando, yo tengo por ejemplo el mismo profesor que Karina o el mismo médico que es un fonoaudiólogo. Todo es un camino de aprendizaje y de continuidad, estoy decidida y entregada a esta carrera. Me gusta me apasiona, escribir sobre algo no es fácil porque si no lo haríamos todos. Hablando de mis temas propios hay uno del que surge lo que sería mi apodo o nombre artístico. Se llama “ La Leona” por supuesto que habla de una mujer empoderada que se fue superando en la vida y que no deja pasar nada de nadie, y que no siente tener que rendir cuentas a nadie".

Y por último adelantó: "Este nuevo tema que voy a sacar este mes, te voy a dar el titulo se llama La despechada, todo tiene que ver entonces cuando yo la hice escuchar a dos o tres mujeres y me empezaron a contar sus historias. Será un tema increíble".