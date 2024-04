Venesti irrumpe en la escena musical con "To'To", junto a Randy Nota Loca y Dímelo Flow

"Con 'To’To', quería fusionar la esencia vibrante del Afrobeat con el alma del reggaetón clásico, y traer algo totalmente nuevo a la mesa. Tener a Randy Nota Loca en este track es un sueño hecho realidad; su flow nos lleva de regreso a los días dorados del reggaetón, mientras que Dímelo Flow ha encapsulado perfectamente esta visión con cada beat”, comentó Venesti.

El lanzamiento viene acompañado de un espectacular video musical, dirigido por Gus Films, que captura la esencia de "To’To" con una explosión de colores vibrantes y una energía inigualable, todo enmarcado en la icónica bahía de la ciudad de Miami. Este video no solo complementa la canción, sino que eleva la experiencia visual a un nivel superior, asegurando una conexión instantánea con el público.

Con "To’To", Venesti se posiciona no solo como una promesa en el panorama musical, sino como un verdadero innovador que sabe cómo fusionar géneros y estilos para crear algo completamente nuevo y emocionante.

AP Global Music invita a todos los fans de la buena música a disfrutar de este tema, disponible en todas las plataformas digitales.

Embed - Venesti & @RANDYNOTALOCA - TO' TO (Official Video)