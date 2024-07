Vuelve Creamfields a la Argentina: cuándo se hará el legendario festival de música electrónica

Durante las ediciones pasadas de Creamfields Argentina, se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como también los nuevos exponentes, formando parte de esta experiencia. Entre ellos se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto. LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano también han dejado su huella en el festival.

Creamfields: Un Legado en Expansión

Creamfields, un fenómeno que sigue creciendo. Se originó en el Reino Unido, como un festival de música electrónica que reúne a los mejores DJs y productores del mundo. Organizado por primera vez en 1998 en Winchester Inglaterra, este singular evento ha evolucionado para convertirse en uno de los festivales más importantes y reconocidos a nivel global.

Desde sus inicios, Creamfields ha sido sinónimo de innovación, calidad musical y experiencias inmersivas. A lo largo de los años, ha capturado la esencia de la cultura de festival, ofreciendo una plataforma donde diversos estilos y subgéneros de la música electrónica convergen en un solo lugar, generando un ambiente único.La primera expansión internacional de Creamfields fue hacia Sudamérica en 2001. Buenos Aires, Argentina, fue la ciudad elegida para recibir este monumental evento, marcando un hito en la historia del festival.

Desde su llegada a nuestro país, Creamfields ha mantenido su esencia original, pero adaptándose a la cultura local, ofreciendo una experiencia única que combina la energía de la música electrónica con la pasión y el calor del público argentino.

El regreso de Creamfields Argentina en su edición 2024 introduce un nuevo formato de dos días con un enfoque también diurno, prometiendo ser una de las experiencias más innovadoras hasta la fecha. Con un line up de artistas nacionales e internacionales y una producción de vanguardia, el festival continuará su legado de ofrecer experiencias inolvidables a sus asistentes, esta vez en un horario de 13:00 a 01:00 hs, permitiendo disfrutar de la música y la tecnología en un ambiente diurno y al aire libre.

Creamfields Argentina se realizará los próximos 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad, un escenario ideal para disfrutar de dos días de música, tecnología y diversión. Sin duda, las generaciones actuales y futuras seguirán disfrutando del concepto Creamfields, un festival que ha sabido adaptarse y crecer con el tiempo, manteniendo siempre su espíritu innovador y su pasión por la música electrónica.