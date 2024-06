Zhu anuncia su regreso a Argentina

Con elegantes melodías de sintetizadores, bajos cautivantes y vocals en vivo, ZHU apuesta por sets que exploran recorridos claroscuros, íntimos a la vez que expresivos. Aunque muchos lo conozcan como productor y DJ, el artista estadounidense de origen chino se ha establecido como cantante, performer, y con GRACE explora también sus dotes en el mundo audiovisual, con un universo creado especialmente para acompañar el material musical que sin dudas formará parte de la puesta en su show en Vorterix, en lo que promete ser una experiencia inmersiva para disfrutar su álbum.

Grabado en la Catedral Grace en San Francisco, California, GRACE narra un camino de la oscuridad hacia la luz y es la manifestación más clara de la propuesta multifacética del artista hasta el momento. ZHU saltó a la fama en 2014 con “Faded”, que fue nominada en la categoría de Mejor Grabación Dance en los Grammy de 2015. Desde esos comienzos, consolidó su estilo en el deep house aunque muy suelto para mezclar géneros, y estrenó los discos GENERATIONWHY (2016), RINGOS DESERT (2018), DREAMLAND 2021 (2021) así como los EPs Musical Chairs Mixtape (Vol. 1) (2022) y Days Before Grace EP (2023).

