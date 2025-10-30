"Muy pronto serán tres": Ximena Capristo anunció que Nico Vázquez planea ser papá con Dai Fernández

Sin embargo, quien fue por más con una jugada hipótesis sobre la pareja de actores fue la panelista Ximena Capristo, quien remarcó el gran presente que atraviesan.

“Le creo que están bien, felices, yo quiero lo mejor para la gente que se enamora. Pero digo: desde la otra vez que viajaron a Filadelfia, cuando fueron a filmar toda la previa de Rocky, ellos ya estaban juntos. Lo sostengo. Ellos lo niegan pero en ese momento ya estaban juntos”, señaló Capristo.

Y luego sorprendió a todos sus compañeros en el estudio agregando: “Y muy pronto serán tres. No es información, es un deseo porque yo sé que él quiere ser padre hace muchos años. Pero me cuentan que es una posibilidad”.

La furia de Nico Vázquez tras la predicción de que será papá con Dai Fernández

En el programa Pasó en América (América Tv), Augusto Tartúfoli lanzó una predicción que sorprendió a todos al hablar del romance entre Dai Fernández y Nico Vázquez.

"¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón, vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres", expresó el conductor en charla con Sabrina Rojas y el equipo.

Y agregó: "Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai. Esto no es data chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente".

Si bien dejó en claro que se trataba de una intuición suya y no había ninguna información concreta en sus palabras, esto derivó en un contundente descargo de Nico Vázquez desde las redes sociales.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa. Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", indicó el actor en sus historias de Instagram.

Y remarcó al respecto: "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!".