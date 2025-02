Nano volvió a la casa de Gran Hermano y peligra su continuidad por una grave sanción

"No voy a dejar sin sanción esta indisciplina. A partir de este momento formas parte de la placa de nominados actual. Si permaneces o no en mi casa, dependerá de la decisión del publico y se sabrá el domingo en la gala", fueron las palabras del Big antes de comenzar la fiesta del viernes.

De esta forma, la placa quedó conformada por Brian Alberto, Santiago Algorta, Sandra Priore, Ulises Apóstolo, Juan Pablo De Vigili, Katia Fenocchio y Giuliano Vaschetto.

"Si no seguís el reglamento, Giuliano, voy a tomar un medida extrema", finalizó Gran Hermano antes de dar las buenas noches mientras el joven de Santa Fe se mostraba totalmente descolocado.

Cabe destacar, que si Nano pasa la placa del domingo, pero si recibe más advertencias de Gran Hermano, podría seguir los Jenifer y quedar expulsado del reality.

Embed

La impensada confesión de Giuliano sobre Jenifer tras su encuentro íntimo en Gran Hermano 2024

El último eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe), Giuliano Vaschetto, hizo este martes un inesperado comentario acerca de su relación con la participante Jenifer Lauría en A la Barbarossa (Telefe).

Cabe recordar que antes de que Nano saliera de la casa más famosa del país, los jugadores tuvieron un apasionado encuentro íntimo.

“A mí siempre me gustó Jeni, pero cuando Jeni se va de la casa, la conversación fue ‘bueno, cuando salgas vemos afuera’. 'Yo ya sé que acá no te vas a quedar rezando', me había dicho ella y yo le había respondido: 'Y.. no, viste cómo soy'. El detalle fue que no sea con Chiara”, expresó el eliminado del reality.

En ese contexto, la conductora Georgina Barbarossa le consultó: "¿Vos te bancás una pareja abierta?". “Ahora yo tengo novia. Tuve que encerrarme en el reality más grande del mundo para que yo me enamore”, confesó Nano.

"¿Siempre te enamorás así?", le preguntó la presentadora. “Me había pasado una sola vez en mi vida, con la mamá de mi hijo. Esta es la segunda vez que me sucede que no puedo dejar de pensar en esta persona”, se sinceró.