Pablito Castillo, el humorista e influencer que la rompe en redes, hará su debut en teatro

El influencer ganó el Martín Fierro digital en la categoría "Mejor contenido de humor en Tiktok" la cual disputo contra Alex Pelao KHE; Juli Savioli; Riky Salvatierra; Jorgito Barrionuevo.

Pablito esta triunfando en las redes y trabaja de lo que más le gusta, pero para llegar hasta donde esta tuvo que pasar por momentos difíciles. Fue en una entrevista con la periodista María Laura Santillán para Infobae, donde el se sinceró sobre su vida.

Cuando era niño su madre trabajo en distintos lugares, incluso era piquetera para que le pagaran, de pequeño muchas veces tenía que concurrir a las marchas con su madre, lugar donde pasaba situaciones de extremo peligro. Con su primer sueldo de YouTube le compró una casa a su madre. Antes de dedicarse a las redes era bachero mientras estudiaba para ser chef.

Al comenzar sus videos se enfrentó a críticas y a prejuicios por vestirse con ropa femenina y llevar peluca. Nada de esto lo frenó a perseguir sus sueños junto con el apoyo de su madre y de su novia.