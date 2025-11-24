A24.com

Pablito Castillo, el humorista e influencer que la rompe en redes, hará su debut en teatro

Pablito Castillo, el actor pionero en las redes y con más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas, hace su debut teatral con un mega espectáculo sin precedentes. Los detalles.

24 nov 2025, 08:00
Pablito Castillo, el actor pionero en las redes y con más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas, hace su debut teatral con un mega espectáculo sin precedentes.

El espectáculo se llama La Risa que me Parió y se presentára este verano en el teatro Holiday en Carlos Paz. El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos durante 80 minutos que prometen hacer descostillar de risa y emocionar a todos.

Pablito Castillo es un humorista oriundo del barrio Florencio Valera, se hizo conocido por grabar a su madre cuando estaba enojada y compartirlo en la red social Facebook. Este simple acto que ocurrió hace aproximadamente diez años fue el comienzo de su carrera en el mundo digital.

Actualmente, sus videos más virales son los de Tiktok, en estos se destacan 3 personajes que son los que más les gustan a su público "la abuela"; "la pelo"; "la mamá", este último nació en el año 2016 cuando empezó su madre a aparecer en escena.

El influencer ganó el Martín Fierro digital en la categoría "Mejor contenido de humor en Tiktok" la cual disputo contra Alex Pelao KHE; Juli Savioli; Riky Salvatierra; Jorgito Barrionuevo.

Pablito esta triunfando en las redes y trabaja de lo que más le gusta, pero para llegar hasta donde esta tuvo que pasar por momentos difíciles. Fue en una entrevista con la periodista María Laura Santillán para Infobae, donde el se sinceró sobre su vida.

Cuando era niño su madre trabajo en distintos lugares, incluso era piquetera para que le pagaran, de pequeño muchas veces tenía que concurrir a las marchas con su madre, lugar donde pasaba situaciones de extremo peligro. Con su primer sueldo de YouTube le compró una casa a su madre. Antes de dedicarse a las redes era bachero mientras estudiaba para ser chef.

Al comenzar sus videos se enfrentó a críticas y a prejuicios por vestirse con ropa femenina y llevar peluca. Nada de esto lo frenó a perseguir sus sueños junto con el apoyo de su madre y de su novia.

