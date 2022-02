Paloma Herrera renunció al Teatro Colón en medio de una denuncia por maltratos

"Queridos seguidores. Quería contarles que ayer renuncié al cargo de directora del Ballet Estable del Teatro Colón. (Les comparto en las fotos la carta original que le mande a la Directora General, María Victoria Alcaraz , donde explico perfectamente los motivos). Me voy del cargo después de 5 años , inmensamente agradecida al público que valoró desde el primer día mi gestión, demostrando siempre su enorme cariño y apoyo, y por supuesto a mi equipo de trabajo que estuvo a mi lado al pie del cañón SIEMPRE! Seguiré trabajando y disfrutando de este este arte maravilloso que es la danza, pero en lugares donde el amor a la danza se pueda disfrutar de verdad", escribió.

“Fui muy transparente y por eso elegí brindar información contundente. Lo más fácil era enviar una carta de renuncia, pero eso que escribí es lo que pienso: super claro, sin vueltas. La razón de mi renuncia es artística, si no puedo trabajar de la forma adecuada no me puedo quedar”, le dijo Paloma Herrera a Infobae Cultura esta mañana.

“No me meto en nada político, lo mío es artístico. Los problemas los tenían que arreglar los bailarines con la dirección del teatro. Yo tengo que tener una compañía a la altura”, agregó sobre cuestiones gremiales a las que aludió en su carta. “Soy idealista, lo voy a ser siempre. Siempre creo que con el amor y el trabajo se pueden hacer milagros. Entré pensando en eso, conozco bien la historia que tiene el teatro y pensé que sería suficiente con buena voluntad pero me di cuenta que no. La luché todo lo que pude”, afirmó.

Una fuente cercana a la dirección del teatro expresó sorpresa por la forma y los motivos de la renuncia. “Si después de 5 años le tiene que echar la culpa a los demás y no hace ninguna autocrítica, no se entiende. No vamos a polemizar con ella, pero sacó a la luz un raro conventillo. Es insólito”. Consultada por Infobae Cultura, otra fuente explicó que la relación entre Paloma Herrera y la dirección del Colón tuvo sus altos y bajos a lo largo de estos cinco años pero que nunca se esperó algo así. Y citó específicamente la “paciencia” que se tuvo con la directora del ballet por su fuerte carácter (”propio de una estrella”, dijo) y algunas denuncias de maltrato que hizo el cuerpo de bailarines. “Puedo decirte que si revisas absolutamente todas las redes, ningún bailarín salió a bancar a Paloma. Es una persona que vivió del Estado por 5 años y estuvo en contra del sistema pero sacando rédito y ahora lo vomita públicamente después de cobrar un abultadísimo sueldo...”, expresó una bailarina del Colón que prefirió no ser nombrada. “Hay mucho más de fondo, peleas de egos y prepotencia”, agregó.

En diciembre de 2019, la bailarina Carla Vincelli declaró en Crónica TV haber recibido malos tratos de parte de Herrera. “Siento una gran tristeza. Durante 15 años he sido colega de ella y me conoce desde siempre. Jamás se me hubiese ocurrido que al asumir como directora, inexperta en el cargo, tuviese tanta falta de respeto y maltrato a todo el ballet y a mí como primera bailarina”, dijo. Luego de estas declaraciones, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, sus compañeros suscribieron esas palabras. “Los bailarines del Ballet Estable del Ente autárquico Teatro Colón avalamos las declaraciones de nuestra colega Carla Vincelli, vertidas en el programa de Crónica TV El Run Run de Espectáculo con fecha de transmisión 29/12/2019. El testimonio de ella representa uno más, dentro de una problemática general por la que atraviesa el Ballet Estable como cuerpo con su directora Paloma Herrera”, escribieron.