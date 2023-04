Pier comienza su tour Conexión en Niceto

Pier vuelve a girar para adelantar su nuevo disco Conexión y realizar un repaso por las canciones más emblemáticas de su discografía.

pier 3.jpg

Un poco de historia de Pier

Formados en 1994, Pier cuenta con 9 discos, 3 en vivo, 2 DVD’s y un vinilo, además de 20 videos oficiales. Referentes absolutos del denominado rock barrial, originado a mediados del año 2000.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran: "Sacrificio y Rock and roll", "La ilusión que me condena" y "Jaque mate". El pasado año la banda lanzó "No me dejes caer" adelantando su nuevo disco Conexión, próximo a ver la luz.