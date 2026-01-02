¿Venganza? Polito Pieres fue visto a los besos con una famosa periodista tras el romance de Zaira Nara

Romance de Pieres y Bonelli.png 1

“Pieres ya tiene quién lo consuele”, escribió la conductora en sus redes sociales luego de introducir con la historia entre él y Pepa. Además, en modo enigmático sumó: “La nueva que está rondando también es separada y el jugó varias veces al padel con el ex de ella”.

Luego, sin más preámbulos, contó que se trata de Chechu. Ambos están en Punta del Este y se los vio muy bien en la playa. "Pieres y Chechu en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso", anunció.

Por qué se separaron Polito Pieres y Zaira Nara

A comienzos de 2025, se conoció la noticia de que Zaira Nara y Facundo “Polito” Pieres pusieron fin a su relación tras más de más de dos años juntos.

La primicia fue desarrollada por Pepe Ochoa en el Ejército de LAM a partir de datos aportados por Santiago Riva Roy, quien explicó los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión de separarse. Según contaron al aire, las diferencias en los proyectos personales y el desgaste por la distancia terminaron siendo determinantes.

“Zaira Nara y Polito Pieres, separados por proyectos distintos”, indicó Ochoa al dar a conocer la noticia. Luego profundizó en la razón de fondo que habría provocado la ruptura: “La distancia mató la relación. Él le pedía que viaje y ella no quiere dejar de lado su carrera y su vida acá, lo cual es entendible”. Y concluyó: “Por ende, esta relación ha llegado a su fin”.

La información sorprendió, ya que semanas atrás habían circulado versiones que hablaban incluso de un posible compromiso. Sin embargo, todo indica que ambos optaron finalmente por ponerle punto final al vínculo.

Cabe recordar que Zaira Nara había hecho pública su relación con Polito Pieres pocos meses después de separarse de Jakob Von Plessen, con quien compartió ocho años de vida y es el padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.