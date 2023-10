Quién es el nuevo amor de Facundo Moyano: "Una chica de la alta alcurnia argentina"

Embed

Y sumó: "Su padre Alejandro Ganzabal es un extenista muy conocido que hoy disfruta de los beneficios de haber tenido un padre rico". Acto seguido, Galloni hizo un breve perfil del nuevo amor de Moyano: "Ella se dedica a estudiar y su hobbie es el deporte más caro de la Argentina. Ella es amazona -mujer que monta a caballo-. El mundo de los caballos es muy caro por lo que cuesta mantenerlos. Estamos hablando de Pilar Ganzabal y tiene 25 años".

Además, dio detalles sobre el vínculo entre la famila de Pilar y Moyano. "Alejandro Ganzabal ya lo habría conocido a Facundo Moyano", reveló.

Facundo Moyano habló de su separación de Eva Bargiela y reveló un tremendo dato

Tras casi dos años de matrimonio Facundo Moyano sorprendió en una entrevista televisiva a mediados de septiembre al confirmar su separación de Eva Bargiela.

“Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, confirmaba el dirigente político en su visita al ciclo Verdad Consecuencia, TN.

Lo cierto es que luego se conoció que a Eva le cayó de sorpresa esta noticia que confirmó Facundo en televisión sobre la separación de los dos.

En este sentido, Facundo Moyano rompió el silencio en charla con Socios del Espectáculo, El Trece, y aclaró que "nadie se enteró de nada" por televisión.

“Lo dije en su momento cuando me preguntaron y se lo había dicho a ella también. Acá nadie se enteró por televisión nada. Dije que estamos separados", precisó el dirigente.

Y remarcó sobre su separación: "Es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera que podemos y es algo que no es bueno para ninguno de los dos”.

Sobre el presente laboral de Eva Bargiela en el Bailando 2023, Moyano fijó su postura: "Ella eligió estar en un lugar y yo la acompañé de la manera que pude, no quise ser parte, ya lo explicó. Yo respeto lo que ella decida, es una mujer con decisión y lo puede hacer".

Y sobre los rumores que lo vinculan a Romina Malaspina, fue tajante: "Es mentira", sostuvo.