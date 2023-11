Recién casado, Manu Urcera reveló su íntima charla con Nicole Neumann sobre la llegada un hijo

Nicole Neumann y Manu Urcera 2.jpg

"Niki les da todo a las hijas y les da prioridad, desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro y quizá no me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó un Manu Urcera completamente sincero.

Así, estas palabras dieron paso a la consabida consulta sobre si tienen planeado agrandar la familia. "Tener un hijo es un proyecto, pero hoy en día con las carreras, y el trabajo de Niki que tiene la tele, eventos y demás, eso la mantiene ocupada... Con esta vida agitada y sin pausas es difícil pensar en eso, pero en algún momento va a ocurrir y es el deseo de los dos", concluyó seguro Urcera.

Nicole Neumann y Manu Urcera casamiento 1.jpg

Nicole Neumann confirmó la presencia de su papá en la boda y sumó a un reconocido famoso a la lista

Luego del maravilloso civil de Nicole Neumann y Manu Urcera que tuvo lugar en Neuquén, los novios se preparan para la mega fiesta que realizarán en Exaltación de la Cruz, para una gran cantidad de invitados.

En medio de los preparativos, y el cierre de los últimos detalles, Nicole se mostró muy emocionada por la llegada de su papá Argentina, Bernd Unterüberbacher, quién se hizo un tiempo para acompañarla en su día tan especial.

Nicole Neumann

En cuanto a su madre, Claudia Neumann, Laura Ubfal aseguró en Intrusos (América), que estará ausente para el festejo. “Ahora Nicole con su madre no tiene relación, no está invitada al casamiento, pero tiene relación con su papá, y sí está invitado”, detalló.

Además, respecto a los invitados, Marcelo Tauro confirmó que la modelo sumó a un reconocido famoso dentro de la lista de los presentes. "Invitó también al Pelado López ”, comentó.